Yeni normalleşme sürecinde Silivri’de işletmeler denetlendi

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin kararların açıklanması sonrası İçişleri Bakanlığı talimatıyla İstanbul’da 44 bin kişilik personel sahaya çıktı. Silivri Kaymakamı sonrası Silivri Kaymakamı Ali Partal ve Silivri Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Tozlu beraberindeki zabıta ve personel ekibiyle birlikte ilçedeki esnaf dükkanlarını ziyaret ederek sürece ilişkin uyarı ve denetimlerde bulundu.

Beraberindeki ekiple birlikte dükkanlardaki maske, sosyal mesafe kurallarını inceleyen Silivri Kaymakamı Partal, sürece ilişkin işletme sahiplerini bilgilendirip, korona virüse karşı alınması gereken tedbirleri yeniden hatırlattı.

Denetimler sonrası konuşan Silivri Kaymakamı Ali Partal, “Açıklanan kararlar sonrasında Dinamik denetim sürecini başlattık. Tüm ülke genelinde olduğu üzere Silivri’de de denetimler yapılıyor, şehrimiz yüksek risk grubunda yer alıyor. Amacımız İstanbul’umuzu mavi renge yani düşük risk gruplu iller arasına almak. Bunu da yaparken vatandaşlarımızla, esnafımızla birlikte bunu yapabilmek amacımız. Bugün ilçemizde 330 personelimiz denetimde görevlendirildi. İnşallah inanıyorum ki vatandaşlarımız temizlik, mesafe ve maske kuralına uyduğu sürece pandemi sürecini hep birlikte atlatacağız” dedi

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 17:05