Yer tahsisine bir tepki de Işıklar'dan geldi

Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Silivri Kavaklı Mahallesinde bulunan 172 bin metrekarelik alan Maxicells İlaç Sanayii A.Ş.’ye ‘münferit yatırım yeri’ olarak tahsis edildi. 10 Milyon TL sermayeli şirket, iş insanı Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’a ait. Yer tahsisinin duyulmasından sonra özellikle muhalefet kanadından eleştiriler bir bir gelmeye başlarken, Silivri Belediyesi eski Başkanı Özcan Işıklar da tepki göstererek bir açıklama yaptı.

İşte Işıklar'ın o açıklaması:

"Türkiye’de ilk örneklerinden birini Silivri’de başlatmışken çevresi tarım, akıllı tarım uygulamaları tarım araştırma geliştirme merkezi Türam Tarım Lisesi ve devamında Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi tarım teknoparkı organize tarım bölgesi bütün bu kurumlar için altyapı hazırlanmıştır.

Tarım SİT kavramını, tarım arsası kavramını, köylerin kapanmasıyla kırsal alan tanımını ilk gündeme getirmiştir. Değeri yüksek ürünler üretmek, hayvancılığı geliştirmek, aromatik bitkilerin hafızasını TÜRAM'da bularak üreterek Silivrimizin markaları olması için çalıştık. Silivri İstanbul’un yanı başında ucuz, sağlıklı, güvenli ve değeri yüksek ürün üreten büyük bir saraya dönüşsün diye bu toprakları koruduk; ranta, betona, hormonlu büyümeye, direndik. Çünkü biliyoruz ki 500 km²’yi bulan tarım toprakları teknolojik tarımla ilaç kimya gıda kozmetik ve bir çok alanda değer üretecek bir zenginliğimizdi. Bu yapıyı temellendirecek üniversite alanları gerekiyordu ve herkezin rezidans, beton, demir gözüyle baktığı üç arazimizi üniversite alanı olarak tescil ettirdik ve bu üniversite alanları Silivrimizin en değerli varlığı idi.

Gelecek umudumuz iş aş değer üretsin diye toptan bir yerel kalkınmanın temelleri atılmıştı. Şimdi bu üç üniversite alanından biri maalesef sanayi alanı olarak tahsis edilerek Silivri’nin İstanbul’un tarım, gıda, ilaç ve hammaddesi üretiminden, bunların getireceği zenginlik refah istihdam olanaklarından mahrum ediliyor. Umarım bu hatadan dönülür. Bu toprakları korumak, sadece bugünün değil, yarınlara olan borcumuzdur.

Partimiz ve Meclis Üyemiz Melih Yıldız, bu konuda gerekli açıklamayı resmi kanallardan yapmışlardır. Üzerinde yıllarca emek verdiğimiz ve Silivri'ye kazandırdığımız en önemli değerin böyle tasarruf edilmesinin bir hata olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde görev yapmış bir belediye başkanı olarak; sorumluluk gereği böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydum.

Kavaklıdaki 173 dönümlük arazinin geçmiş dönem rahmetli Belediye Başkanı Hasan Geyiktepe döneminde ot bedeli yatırılarak hazineden eğitim ve spor olarak alınması için çalışma başlatılmış, biz göreve geldiğimizde bunu devam ettirerek Kavaklı’ya bu değeri kazandırmıştık. Kendisini de bu vesileyle rahmetle anıyorum. Umarım onun düşünceleri ve talebi bizim temellendirdiğimiz tarım ve gıda projelerimiz ve tarım yaşam bilimleri üniversitesi hayallerimiz devam edecektir. Bu topraklardan başka geleceğimiz bir yer yok. Bunların kıymetini bilmeliyiz..."

Sevgi ve saygılarımla

Özcan Işıklar