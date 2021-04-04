Yılmaz: Başbuğ Türkeş’e çok şey borçluyuz

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 24’üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“80 yıllık hayatını Türklük şuur ve gururuna vakfeden, İslam ahlak ve faziletine adayan Başbuğ Alparslan Türkeş, yaşadığı döneme damgasını vuran mümtaz bir dava adamı, inanmış ülkü ve ilke insanıydı. Ömrünü milletine adamış, hayatı bu uğurda çile ve mücadelelerle geçmiştir. O, ihanete karşı imanın, yıkıma karşı dik duruşun, tuzaklara karşı milli şuurun, teslimiyete karşı milliyetçi onurun sembolleşen ismi olmuştur. O, Türk’ün nefes aldığı her yerde milli heyecan, kalbi Türk dünyası için çarpanların yol başçısı, Türk-İslam ülküsünün yılmaz savunucusu olarak fikir ve hareketimize istikamet vermiştir. Mazlumlara umut, zalimlere korku, dosta güven, düşmana karşı amansız bir mücadelenin simgesi olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e liderlik yapmıştı. Dün, bugün ve yarın arasında muazzam bir gönül köprüsü kuran, ömrünü Türk milletinin istikbaline adayan siyaset ve devlet adamıydı. Türk siyasetine uzlaşma aşılamış, milli birlik ve beraberliğin can suyu olmuş, tehditlere karşı bekanın yanında durmuştur. “Fikir, iman, ülkü aşkı. İnsanları güçlü yapan bunlardır.” diyerek inancın, kararlılığın, manevi bağlanışın engelleri aşmada en etkili yol olduğunu göstermişti. Fikri olgunluğu, ileri görüşlülüğü, sabrı ve sağduyusu sayesinde bugünümüze ışık tutmuştur. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’e çok şey borçluyuz. Onun düşüncelerini özümsemenin en güvenli yolu; önce tanımak, sonra anlamak, ardında da yaşayıp yaşatılmasına hizmet etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş Bey’i vefatının 24’üncü yıldönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Merhum liderimizin kabrinin nur, mekânının Cennet olmasını Cenâb-ı Allah’tan diliyorum.”