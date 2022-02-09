Yılmaz: ‘Gençlerimizi eğitim yolunda desteklemeye devam edeceğiz’

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Şubat ayı toplantısında açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik son dönemde hayata geçirilen projeler hakkında kamuoyunu ve belediye meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik gerçekleştirilen buz pateni etkinliği, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına girecek olan öğrenciler için yapılan destek ödemeleri ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Müzik ve Sanat Okulu projesi vardı.

“BUZ PATENİ ETKİNLİĞİ 1 AY DAHA DEVAM EDECEK”

Öğrencilerin sömestr tatilinin keyfini çıkarması için gerçekleştirilen buz pateni etkinliğinin devam ettiğini açıklayan Başkan Yılmaz, “Yarıyıl tatilinin gelmesi ile birlikte Silivri’de yaşayan öğrencilerimiz için düzenlediğimiz buz pateni etkinliğine yaklaşık 1 ay daha devam edeceğiz. Bir yığılma ya da memnuniyetsizlik olmaması adına randevu esaslı çalışıyoruz. Burada tamamı belediyemizin bünyesinde hizmet veren beden eğitimi öğretmenlerimiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize buz pateni öğretiyoruz. Ben bir kez daha tüm öğrencilerimizi buz pateni etkinliğine katılmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“MSÜ SINAVLARINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU ÜCRETLERİNİ KARŞILIYORUZ”

Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına girecek öğrencilerin başvuru ücretlerinin Silivri Belediyesi tarafından karşılandığını dile getiren Başkan Yılmaz, “2022-2023 eğitim yılında Milli Savunma Üniversitesi yerleşim sınavlarına girecek 2’nci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adayları için 27 Mart 2022 tarihinde bir sınav yapılacak. Silivri’de ikamet eden ve bu sınava girecek olan bütün öğrencilerimizin sınav başvuru ücretlerini Silivri Belediyesinin Bizden Size Sosyal Market’i aracılığıyla karşılıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 150 başvuru oldu. Sınava girecek öğrencilerimiz ödeme dekontları ile Bizden Size Sosyal Market’e başvurduklarında bu ücretleri geri alabilecekler. Silivri Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizi eğitim yolunda desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

“MÜZİK VE SANAT OKULU EĞİTİME BAŞLADI”

Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Müzik ve Sanat Okulunun eğitime başladığı müjdesini veren Başkan Volkan Yılmaz, “Geçtiğimiz meclis toplantısında Selimpaşa Mahallesi’nde, Nişantaşı Üniversitesi ile bir Müzik ve Sanat Okulunun açılması ile ilgili sizlerden yetki almıştık. Daha önce üniversitelerle ilgili yaşanan nahoş süreçler ve projelerin bir türlü hayata geçirilememesi nedeniyle 1 yıl içerisinde eğitime başlama şartı koymuştuk. Bu ay itibarıyla Nişantaşı Üniversitesi ile orada eğitime başladık. Kayıtlarımız da hâlâ devam ediyor. Çocuklarını kültür ve sanatla buluşturmak isteyen ailelerimize bu kursların ücretsiz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” diye konuştu.