Yılmaz: “Görmezden gelinen bütün problemleri tek tek çözüyoruz”

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 2. oturumu Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilen 7 gündem maddesinin ardından ilçe gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tarım ve hayvancılıkla iştigal eden yerel üreticiye makine ve ekipman desteği konusunda oldukça yavaş davrandığını ifade eden Başkan Yılmaz, bu desteklerin gecikmesinin üreticilere külfet oluşturduğunu söyledi. İBB’nin Seymen’deki Örnek Köy Projesi konusunda bir an önce harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz ayrıca İstanbul’un çöp ve hafriyat yükünü çeken çeperdeki ilçelere hizmette pozitif ayrımcılık yapılması talebini yineledi.

SİLİVRİ BELEDİYESİ ÇİFTÇİLER İLE BİR ARAYA GELİYOR

Belediye Meclis Toplantısındaki gündem maddelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “15 Ocak’ta Silivri’de, Silivri Belediyesinin düzenlediği bir organizasyon ile bir ‘Çiftçiler Buluşması’ gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İlçemizde tarımla, hayvancılıkla uğraşan tüm çiftçilerimizle kahvaltılı bir toplantıda bir araya gelerek ‘Silivri Belediyesi çiftçilik ve hayvancılık konusunda neler yapıyor? Neler yapmalı? Hükümetimiz ve İBB bu konuda daha aktif nasıl rol oynar?’ konuları üzerinden çiftçilerimizi dinlemeyi, onlarla hasbihâl etmeyi düşünüyoruz. Bu vesile ile Silivri’de gönlünü bu topraklardan ayırmayan eli nasırlı çiftçi ve hayvancı kardeşlerimizi 15 Ocak’ta yapacağımız toplantıya davet ediyorum.” dedi.

“İBB DESTEKLERİNİN GECİKMESİ ÇİFTÇİYE KÜLFET OLUŞTURUYOR”

İBB’nin tarım ve hayvancılık ile uğraşan üreticilere ekipman desteği konusunda üzerine düşeni yapmakta geç kaldığını ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “İBB’de geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında Beykoz’un köylerinde silaj paketleme ve hububat desteği ile ilgili bir protokolü ve yine aynı dönemde İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin silaj yapma, silaj paketleme ve balya makinesi desteği ile ilgili bir konuyu meclisten geçirmiştik. Bir de Silivri’mizi ilgilendiren; Seymen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ceviz, badem yetiştiriciliğine makine ve ekipman desteği konusunda bir protokol yapılması için Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğünün teklifi gelmişti. Bu konuyu da temmuz ayında meclisten geçirdik ancak bu konularla alakalı şu ana kadar İBB tarafından hiçbir şey yapılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız geçtiğimiz günlerde dolar kuru vesilesiyle bu makinelerin teslim edilemediğini söyledi ancak temmuz ayında ülkede bir kur dalgalanması yoktu. İBB Tarım Komisyonunda görevli Silivri Belediye Meclis üyelerimizin bu aletlerin, bu ekipmanların Seymen’deki kooperatifimize teslim edilmesini sağlamaları gerekiyor. Bu konuyu Tarım Müdürlüğümüz ile ben de görüşeceğim. Büyükşehir Belediye Meclisinde bu ay yapacağım konuşmanın başlıklarından biri de bu konu olacak. Bu desteklerin gecikmesi çiftçiye, hayvancıya daha fazla külfet oluşması anlamına geliyor. Ayrıca bu destekler İBB’nin tarım bütçesinde maddi anlamda çok büyük bir yer kapsamıyor. En nihayetinde takdir edersiniz ki çok büyük bir biyolojik arıtma tesisi yapılmıyor. Alınacak silaj makinesi, pöttinger, yem karma makinesi vs. İBB için çok büyük maliyetler değil. Biz bu işleri hızlandıralım ki en azından çiftçiye, hayvancıya bir an önce bu ekip ve ekipmanları ulaştıralım.” diye konuştu.

“İBB ÖRNEK KÖY PROJESİNİ BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRMELİ”

Seymen Mahallesi sakinlerinin Örnek Köy Projesi ile haklı olarak beklenti içine girdiklerini ve çalışmaların başlamamasının bölge halkı tarafından hoş karşılanmadığının altını çizen Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde Seymen ve Büyükkılıçlı Mahallelerimizde hanımefendiler ile bir kahvaltı yaptım. Seymen Mahallemizde yapılacak Örnek Köy Projesi ile ilgili toplantılar yapılıp heyetlerin köyde yaptığı geniş kapsamlı ziyaretlerin ardından orada doğal olarak bir beklenti oluşmuş. Ben bu proje hakkında hemşehrilerimize bölgeye neler yapılacağı hakkında bilgiler verdim lakin orada bir ablamız haklı olarak, ‘Başkanım iki yıldır burada konuşuyorsunuz. Bu işleri yapacak mısınız yapmayacak mısınız?’ diye sordu ve ardından şikâyetlerini anlattı. Ben de kendilerine bu konuyu İBB gündemine taşıyacağımı, üç ay içerisinde somut adımlar atılmadığı takdirde Silivri Belediyesi olarak bu bölgede yapmamız gereken işleri yapacağımızı ifade ettim. İBB’nin de bu projeyi gerçekleştireceğine inancımın tam olduğunu söyledim. Buradan da İBB’nin bu konuda biraz silkinip hızlı bir şekilde hareket etmesi ve Seymen’de yapılması gerekenleri bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini söylemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“POZİTİF HİZMET AYRIMCILIĞI İSTİYORUZ”

İstanbul’un çöp ve hafriyat yükünü taşıyan çeperdeki ilçelere hizmette pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Her seferinde söylediğimiz gibi İstanbul’da yaşıyorsak derdimiz, tasamız ortak; sevincimiz de birdir. Hiçbir belediye başkanı ilçesine döküm sahasının, katı atık depolama merkezinin yapılmasını istemez ama şu bir gerçek ki; İstanbul’un çöpünün de hafriyatının da taşınacağı, döküleceği yerler olmalı. Bu faaliyetler için bir yer gerekli olduğunda ilk akla gelen Şile, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri gibi yerler oluyor ancak ne hikmetse konu hizmet etmeye gelince bu ilçeler hiç akla gelmiyor. Bakın bu ilçelerin yollarını bu hafriyat kamyonları bozuyor. Bu atık depolama merkezleri nedeniyle hava kirliliği oluyor ve bu ilçelerde yaşayanlar çöp kokusundan olumsuz etkileniyor. Bu nedenle pozitif hizmet ayrımcılığı istiyoruz. İBB şu an Silivri'de beton yol çalışmalarına başladı ve bunun için teşekkür ediyoruz. Bu yeterli mi? Değil. Silivri’deki hafriyat noktasına, katı atık tesislerine giden bütün yolların İBB tarafından yetki alanında olup olmadığına bakılmaksızın; amasız, fakatsız karayolları standardında yapılması gerekiyor.” dedi.

“İLÇEMİZİN BİRÇOK BÖLGESİNDE YOLLARI BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİK”

CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Doruk Bulut’un, “Başkanım, hafriyat döküm sahalarının bağlantı yollarındaki bozukluğa gösterdiğiniz hassasiyetin aynısını Silivri’nin çeperlerindeki ve kapanan belde belediyelerinin ara sokaklarındaki yollar için de gösterirseniz çok memnun oluruz.” sözlerine yanıt veren Başkan Volkan Yılmaz, “Doruk Bey siz Değirmenköy’de yaşıyorsunuz en iyi sizin bilmeniz gerek. Değirmenköy’de 10 yılda bırakılan, görmezden gelinen bütün problemleri tek tek çözüyoruz. Yine Değirmenköy Konutlar Bölgesinde asfaltlama çalışmalarımızı bitirdik. Kınalı-Selimpaşa projesi kapsamında bütün yan yollar, viyadük artı D-100 karayolunda çalışmalar yapacağız. Maliyeti 1 katrilyon TL’yi aşan bir proje olacak. Hiç uzağa gitmeyelim belediyemizin hemen arkasında, Alibey Mahallesi’nde önceki dönem Belediye Başkanı Selami Bey’in yapmış olduğu kaldırım, bordür ve aydınlatmalar duruyordu. Silivri’nin merkezinde yine önceki dönem belediye başkanlarından Hüseyin Turan Bey’in zamanında yapılmış bordürler kaldırımlar duruyordu. Çeperlerin durumunu siz düşünün! Biz bu bölgelerde yoğun çalışmalar yürüttük. İlçemizin birçok bölgesinde yolları baştan aşağı yeniledik. Tabi biz bunu yeterli görmüyoruz. Köylerimiz başta olmak üzere kademe kademe gerekli olan bütün bölgelere yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.