Yılmaz: ‘Kültürel mirasları gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz’

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Şubat ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz açılış konuşmasında şubat ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler ve CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 7 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

KIRKICI’DAN SMA HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Gündem maddelerine geçilmeden önce söz alarak kürsüye gelen ve Müslüman aleminin üç ayları ile Alevi-Bektaşilerin Hızır günlerini tebrik eden Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı, “Söz almamın sebebi, hepinizin haftalardır tanık olduğu SMA hastası Aren bebek. Kendisi ciddi bir kas hastalığı yaşıyor. Ne yazık ki ülkemizde tedavisi mümkün değil. Yurt dışında tedavi edebilmek için çok büyük paralara ihtiyaç duyuluyor. Ben rakamları ilk duyduğumda bu paranın asla bulunamayacağını, toplanamayacağını düşünüyordum ama 80 bebeğin 60’ı için bu paralar toplandı. Onlar tedavilerini oldular ancak 20 çocuğumuz daha var. Bu çocuklarımızın içinde Aren bebek de var. İçişleri Bakanlığı ve Valilik izni ile bir bağış kampanyası düzenlenmiş ve bu kampanya Türkiye’nin her yerinde devam ediyor. Silivri’deki gönüllü annelerin ricası ile buradan çağrı yapıyorum. Özgen Ersin, Hülya Polat, Yankı Engin önderliğinde onlarca, yüzlerce anne bu konuda ciddi bir çalışma içerisindeler. Onların çabalarına destek vermek zorundayız. Daha önce Silivri’de görev yapan bir öğretmenimizin kızı Zeynep bebek tam bir toplumsal dayanışma ile sağlığına kavuşmuştu. Ben bu konuyu Belediye Başkanımızın ve meclisimizin huzurunda kamuoyu ile paylaşıyorum. Bulunduğumuz örgütlerde annelerimizin bu çığlığını duyalım ve çabamızı onların çağrısıyla birleştirelim.” diye konuştu.

YILMAZ: “DARDA KALANIN, DÜŞKÜN OLANIN HIZIR’I OLMALIYIZ”

Süheyl Kırkıcı’nın SMA hastası çocuklar için yaptığı çağrıyla ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Genelde gündem dışı söz alındığında siyaset konuşulur, tartışmalar yaşanır ve suçlamalar olur. Meclisimizin açıldığı günden beri belki de en önemli, en anlamlı konuşmalardan biri Süheyl Bey’den geldi. Hızır A.S. Hz. Musa döneminde yaşamış; özellikleri menkıbelerle, şiirlerle, sözlerle hikâye edilmiş mübarek bir zattır. Günümüz şartlarında; garip, gureba, yetim, düşkün, ihtiyaç sahibi kim varsa hepimizin onlara Hızır olması, soluk olması, nefes olması ve darda kalan, düşkün olan insanlara yardım etmesi gerekiyor. Aren bebeğe de bu bilinçle destek olmalıyız. Ben duyarlılığı nedeniyle Süheyl Bey’e teşekkür ediyor, Silivri’de yaşayan bütün hemşehrilerimi bu konularda daha çok hassasiyet göstermeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ İLE GURUR DUYABİLİRSİNİZ”

Meclis gündeminin 7’nci maddesinde “Piri Mehmet Paşa Mahallesi 17 ada 10 parselde yer alan tescilli kültür varlığı Eski Belediye Binası, Fatih Mahallesi 167 ada 15 parselde yer alan 1’inci grup tescilli kültür varlığı olan Fetih Camii ve ilçemiz genelinde tescilli 24 adet çeşme ile ilgili projelerin yapım ve uygulaması için İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından (YİKOP) katkı payının talep edilmesi ve kullanılması doğrultusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.” vardı. Gündem maddesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “İstanbul Valiliğine bağlı YİKOP birçok projeyi mahalli idareler ile götürüyor. Bunlardan en önemlisi, benim de en önemsediğim; kültür tabiat varlıklarının, tarihi eserlerin, eski eserlerin restorasyonu, restitüsyonu, rekonstrüksiyonu ve bu eserlerin gün yüzüne çıkarılması. Bu konuda Sayın Valimiz Ali Yerlikaya ile de uzun zamandır irtibat halindeyiz. Silivri’de birçok projeye imza atmak adına sizlerden bugün yetki vermenizi istiyoruz. Şimdi CHP’li arkadaşlarım; biz geçmiş dönemde bunları yapmak isterdik ama Cumhur İttifakı bize engel oldu diye düşünebilirler. Konunun aslı şudur: Bilindiği üzere biz belediye olarak emlak vergisi topluyoruz. Topladığımız vergilerin yüzde 10’unu kültür tabiatlar payı olarak İstanbul Valiliğine yatırmak durumundayız. Geçmişte Silivri Belediyesi tarafından nasıl ki SSK primleri, stopaj, gelir vergisi ödenmiyorsa bu paylar da Valiliğe ödenmemiş ve çok ciddi borç birikmişti. Biz eski borçlarımızın tamamını öderken yeni emlak vergilerinden topladığımız payları da günü gününe İstanbul Valiliğine aktarıyoruz. 2021 yılında 11 trilyon TL’nin üzerinde bir parayı İstanbul Valiliğine aktardık. Silivri Belediyesi, İstanbul’da bu vergileri ödeyen üç belediyeden bir tanesidir. Silivri Belediyesi ile bu konuda gurur duyabilirsiniz. Vergilerimizi günü gününe ödediğimiz için bu payları İstanbul Valiliğinden alıp Silivri’deki tarihi eserler için, kültür mirası için kullanacağız. Bu anlamda 2022 ve 2023 yıllarında Silivri’de çok güzel işlere imza atacağız.” dedi. 7’nci gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.