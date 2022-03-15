Yılmaz: “Savaşın karşısında, kalıcı barışın yanındayız”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mart ayı 1. oturumunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İnsanlığın her zamankinden fazla huzura, sükûna, barışa ve uzlaşmaya ihtiyaç duyduğu bir tarih döneminden geçerken, Rusya Federasyonu 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı hiçbir şekilde onay verilmeyecek bir işgal hareketi başlatmıştır. Bu operasyon Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsız siyasi varlığına, uluslararası hukuk ve antlaşmalara bütünüyle terstir. Rusya, Kırım’ın ilhakında olduğu gibi uluslararası antlaşmaları hiçe sayarak bir işgale girişmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) yasadışı ve gayrimeşru bir işgal karşısında cılız kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapmamış, hiçbir irade ortaya koyamamıştır. Tüm dünya utanç verici bir seyre dalmış, ekonomik ve finansal yaptırım kararlarıyla oyalanmıştır. Ukrayna krizinin bir ucunda Rus emperyalizmi varsa diğer ucunda da Batı emperyalizminin bulunduğu aşikârdır. Esasen Ukrayna arada kalmış, deyim yerindeyse filler tepişirken çimler ezilmiştir. Dün kanlı gündemlerin üst sıralarında Bosna vardı, Bağdat vardı, Kabil vardı, Şam vardı. Bugün ise emperyalizmin vizyonunda Kiev var. Bu kapsamda Ukrayna’yı bu duruma düşüren bir yanda Rusya ise diğer yanda Batılı ülkeler değil midir? Ülkemiz çatışma haritasının tam merkezindedir. Bölgemizde yepyeni emperyalist dayatmaların karanlık oyunları da maalesef sahnelenmektedir. Artık dünyanın kaderi 5 devletin keyfi uygulamalarına emanet edilmemelidir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa bizim bakışımız insanidir, ilkeseldir, uluslararası hukuk temelindedir. Savaşın karşısında, kalıcı ve köklü barışın yanında, adaletle yaşamanın yolundayız. Bu duygu ve düşüncelerle savaşın son bulması adına herkesin üzerine düşen görevleri yapması gerektiğini hatırlatıyor; savaşsız bir dünya talep ederken, Gazi’nin sözü olan ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”