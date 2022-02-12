Yılmaz: ‘Silivri Belediyesinin çöp toplama işi İstanbul’da bir ilktir’

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Şubat ayı meclis toplantısı 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 5 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesinin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği çöp toplama işinin maliyetleri ile önceki dönem çöp toplama ihalesinin rakamlarını karşılaştırdı. Başkan Yılmaz’ın gündeminde Haziran ayında temeli atılması planlanan gençlik merkezi de vardı.

“GENÇLİK MERKEZİNİN TEMELİ HAZİRAN AYINDA ATILACAK”

Meclis toplantısında ilçeye kazandırılması planlanan gençlik merkezi ile ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Bildiğiniz gibi Silivri’de yaşayan genç kardeşlerimizin faydalanacağı bir gençlik merkezi ve kültür merkezinin inşası için çalışmalara başlamıştık. Projelerimiz vs. her şeyimiz hazırdı lakin depreme dayanıksız olan Belediye Ek Hizmet binamızdaki 50. Yıl Sağlık Ocağı çalışanlarının binadan çıkmaması, diretmesi ve mahkemeden aldıkları yürütmeyi durdurma kararları neticesinde 1 yıl süreyle gençlik merkezimizin ihalesine çıkamadık. Bu konu çözüldükten sonra yaklaşık 2 ay önce gençlik merkezimiz için yaptığımız ihaleye ise katılımcı olmadı. Akabinde 8 Şubat’ta ikinci ihalemizi gerçekleştirdik ve maalesef yine katılımcı bulamadık. Bunun nedeni emtia fiyatlarındaki yüksek artış, kurdaki oynaklık, demir ve beton fiyatlarındaki belirsizliklerdir. Tabi bu Silivri’de yaşayan genç kardeşlerimizin eğitim, spor, kültür ve sanatla iştigal edebilmeleri için yapacağımız gençlik merkezinden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar ve fikir alışverişleri yapıyoruz. Haziran ayına kadar gençlik merkezimizin temelini atıp 1 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.” dedi.

“SİYASETTE VE BİRÇOK ALANDA DÜN VE BUGÜN KIYAS EDİLİR”

Silivri Belediyesinin kendi çöpünü kendi toplaması kararını alma süreci ve sebebi hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Önceki yılın gelir ve giderlerinin kesinleşmesi sonrasında yılın ilk aylarında tercih ettiğimiz uygulama biçimlerinin kazanımlarını kamuoyu ile paylaştığımı ve bundan sonra da paylaşacağımı her fırsatta ifade ediyorum. Yerel yönetimler kendi imkânlarını kullanarak hizmet sunabilirken, imkânları yetersiz olduğunda hizmet satın almak suretiyle de iş görebilmektedirler. Bu bilinen ve yasal olan bir şeydir. Kendi araç ve imkânlarımız ile yapacağımız çöp toplama işinin araç kiralama ile yapılmasından daha ekonomik olacağı ve tasarrufla kamu kaynaklarının daha rantabl kullanılabileceğine inanarak tercihimizi bu yönde kullanmış; çöp toplama işinin ihale edilmesine son vererek bunu Silivri Belediyesi bünyesinde yapmaya başlamıştık. Bu tercihimizin doğru olmadığı hatta kendi imkânlarımızla yürüteceğimiz hizmetin kiralamalar yolu ile yapılmasından daha külfetli olacağı yönünde görüş ve iddialar dile getirildiği hâlâ hafızalarımızdadır. Hatırlanacağı üzere; göreve geldiğimizde hizmet sunarken dikkate alacağımız temel ilkelerimizden bir tanesini ‘Devr-i sabık yaratmayacağımızı ancak suç ve suçluyu da asla korumayacağımız’ şeklinde ifade etmiştik. Bu ilkemize de uygun hareket ettiğimiz ortadadır. Dönemimizde yapmış olduğumuz iş ve işlemlerin, hizmetlerin, Silivri halkının lehinde kazanımlar içerdiğini ve doğru tercihler olduğunu önceki dönemlerle kıyas etmek suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmak pek tabii ki bir usul ve hak olsa gerek. Doğru tercih ve uygulamalar ile elde edilen kazanımlar, Silivri halkının ortak kazanımlarıdır. Buna teşekkür etmek gerekirken ‘suçluluk psikolojine’ benzer bir şekilde hareket etmek ilginç bir şey olsa gerek. Siyasette, ekonomide, ticarette, kâr ve zararda ve aklın alabileceği her konuda bugün ve dün kıyas edilir. Ancak kıyas yapılırken doğru kriterler alınırsa anlamlı, yanlış kriterler alınırsa da anlamsız sonuçlar ortaya çıkar. İstanbul Üniversitesini, Marmara Üniversitesi ile kıyas edersiniz, Silivri Lisesi ile kıyas edemezsiniz. Yine Silivri Belediyesinin personel sayısını ve giderlerini Büyükçekmece Belediyesinin personel giderleriyle kıyas edersiniz, ama İBB ile kıyas ederseniz yanılgıya düşersiniz. Yani kıyaslar, ‘Elma elmayla, armut armutla kıyas edilmeli’ deyiminde olduğu gibi olmalı ki bizim de yaptığımız odur.” diye konuştu.

YILMAZ, GEÇMİŞ DÖNEM ÇÖP TOPLAMA MALİYETİNİ AÇIKLADI

“Şimdi çöp toplama işimizin maliyetlerini kıyas edebilecek bazı verileri herkesin anlayacağı bir şekilde tablolar üzerinden Silivrili hemşehrilerimin dikkatine sunmak istiyorum.” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Bilindiği üzere geçmişte yerel yönetimlerin temizlik hizmeti alımı ihalelerinde; araç, yakıt, personel ve diğer giderler toplu olarak ihale edilmekteydi. 2017 yılında yapılan düzenleme ile personel hizmeti satın alınmasından vazgeçilmiş, kamuda yeni bir dönem başlamıştır. Bu bağlamda; Silivri belediyesi olarak temizlik hizmetleri için gerekli olan araçlar ihale edilmiş, bu ihale kapsamında personel giderleri yer almamıştır. Geçiş süreci olan 2018’de 3 ve 6 aylık süreler ile yapılmış olan araç kiralama işlerine hiç girmeksizin sadece 2019 yılı son kiralama işlerine yer vermek istiyorum: 2019 yılında biz seçildikten sonra kucağımızda bulduğumuz bir çöp toplama ihalesi vardı. Bu, Silivri Belediyesinin kaynaklarından ödenmek şartı ile 52 aracın kiralama işiydi. Bu 52 aracın içerisinde 20 adet çöp toplama aracı, 2 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet küçük vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet 22 ton kapasiteli su tankeri, 1 adet galvaniz tipi konteyner yıkama ve dezenfekte aracı, 12 adet 6 m³ kapasiteli açık kasa damperli kamyon, 15 m³ kapasiteli 4 adet kamyon, 3 adet kazıcı yükleyici iş makinesi, 8 tane binek araç ve araç takip sistemi. Bu ihaleye göre 52 adet aracın araç takip hizmetine 273.750 TL ödenmiş. Oysa bizim şu an 3 yıl sonra 50 araca ödediğimiz araç takip fiyatı 20.000 TL. Çöp toplama işi 2019’da 14,5 milyon TL, KDV’si ile yaklaşık 17 milyon TL’ye yapılıyordu. Motorinlerin fiyat farkları bu rakamlara dahil değil.” dedi.

“35 MİLYON TL’YE YAPILAN ÇÖP TOPLAMA İŞİNİ 4 MİLYON TL’YE YAPIYORUZ”

Silivri Belediyesinin 1 yıllık çöp toplama maliyetini anlatarak önceki dönemle kıyaslayan Başkan Yılmaz, “Şimdi, Silivri Belediyesinin çöp toplama maliyetlerinden oluşan bugünkü tabloya, yani elma ile elmanın karşılaştırıldığı ikinci tabloya bakalım: 19 adet çöp toplama aracı, 2 adet büyük, 1 adet küçük yol süpürme aracı, 2 adet 22 ton kapasiteli su tankeri, 1 adet galvaniz tipi konteyner yıkama aracı, 14 adet 6 m³ kapasiteli açık kasa damperli kamyon, 15 m³ kapasiteli 4 adet kamyon, 3 adet kazıcı yükleyici iş makinesi. 8 adet binek aracı satın almayıp, Destek Hizmetlerinden kiraladığımız için onların 122.000 TL’lik yıllık maliyeti bu tabloda yer almıyor. Araç takip sistemine ödediğimiz para 20.700 TL. 2019 yılında 52 araç ile yapılan ve görülen işlerimiz, 2021 yılında 46 araçla görülmüştür. Bu araçların tamamını satın da alabilirdik ama satın almadık; sponsorlarla, hayırseverler ile bu araçların tamamını hibe aldık. İstanbul’da çöpünü ihale etmeyen, çöpünü kendi imkânları ve kaynaklarıyla toplayan ilk belediye Silivri Belediyesidir. Binek araçların bu bağlamda kiralanmasına gerek kalmadığı için bu iki kalem üzerinde ihale edilen 148.233 TL’sini toplam bedelden düştüğümüzde 2019 yılı ihale bedeli; KDV hariç 14.347.748 TL’ye, KDV dâhil 16.930.342 TL olarak tekabül etmektedir. 2019 yılında, yani 3 yıl önce 18 Milyon TL’ye mal olan işi, bugün Silivri Belediyesi olarak 4.940.000 TL’ye yapıyoruz. Adalet Bakanlığı ile yaptığımız cezaevi çöplerinin toplanmasına yönelik sözleşme ve moloz toplama geliri olan 962.422 TL’yi de düştüğümüzde, 2021 yılında çöp toplama hizmetini 3.978.000 TL’ye gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada dikkat çekmediğim bir nokta daha var. Şu an biz çöpü hâlâ ihale ediyor olsaydık, kendi ölçeğimizdeki civar ilçelerden örnekle ortalama 30-35 Milyon TL’ye ihale etmiş olacaktık.” dedi.

“PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAŞTIRMANIN BİR ANLAMI YOK”

Başkan Yılmaz, son olarak “Biz bu rakamları açıklarken personel giderlerine bir eleştiri yapmıyoruz. Önceki dönem Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın personel giderleri ile Volkan Yılmaz’ın personel giderlerini karşılaştırmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunlar devletin belirlediği ücretler. Devletin belirlediği SSK primleri, ikramiyeler ve emekli olunduğunda da verilen ikramiyelerden oluştuğu için bunları bir kenarda tuttuğumuzda; Silivri Belediyesi elma ile elmayı, armut ile armudu kıyasladığımızda herkesin ama herkesin teşekkür etmesi gereken bir icraata imza atmış durumdadır. Ben, bu işi yapamazsın diyenlere kulak asmadan, benimle birlikte çöp toplama işinde mesai harcayan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.