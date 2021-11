Yılmaz: “Silivri-Beylikdüzü Metrobüs Hattı İçin İBB’nin Niyeti de Yok Gücü de”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantısının 6’ncı birleşimindeki bütçe görüşmeleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de yapılması gereken kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili İBB’ye iş birliği teklifinde bulundu. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Silivri-Beylikdüzü metrobüs hattı ve Gümüşyaka’ya kreş yapımı vaatleri hakkında sorular da yönelten Başkan Yılmaz, ayrıca Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorunuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İSKİ’nin ortak proje geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

“İLÇELERDE YAPILAN İŞLEMLERDE DAHA FAZLA İSTİŞARE EDİLMELİ”

İlçelerde İBB tarafından yapılan iş ve işlemlerde, ilçe belediye başkanları ile daha fazla istişare edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “İBB’nin performans programının önsözünde İBB Başkanı ‘İstanbul senin karar senin, geleceğimize birlikte karar verelim’ sloganına geniş bir yer vermiş. Yine performans programında yer verilen misyon, vizyon ve temel değerlere söylenecek söz yok. Bütün bunlara katılmakla birlikte İBB yönetiminin bu yazdıklarının içerisini ne kadar dolduracağı son derece önem arz etmektedir. MHP Grubu olarak bu söylemlerin takipçisi olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. Sayın Başkana ‘Geleceğimize birlikte karar verelim’ anlayışı çerçevesinde ilçelerde yapmış oldukları iş ve işlemlerde, ilçe belediye başkanları ile istişaresini artırmasını öneriyorum.” diye konuştu.

“SİLİVRİ’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İŞ BİRLİĞİ YAPALIM”

Silivri’de yapılması gereken kentsel dönüşüm çalışmalarında Başkan Ekrem İmamoğlu’na ve İBB yönetimine iş birliği yapmayı teklif eden Başkan Volkan Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan irili ufaklı depremler bizlere İstanbul depremi gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştır. İstanbul gibi deprem kuşağında olan bir kentte artık kaçınılmaz hale gelen kentsel dönüşümün sözlerde kalmayıp eyleme dönüşmesi kaçınılmazdır. Kentsel dönüşüm noktasında imkânları az olan ilçe belediyelerimize İBB’nin destek olması gerekmektedir. Buradan Sayın Başkana ve KİPTAŞ yönetimine açık bir çağrıda bulunmak istiyorum: Her türlü siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde KİPTAŞ’ın sahaya kuvvetli bir aktör olarak inmesi için gelin iş birliği yapalım. Bu noktada tüm ilçelere eşit bir anlayışla ‘adalet’ kavramının içini de dolduralım. Silivri Belediye Başkanı olarak buradan daha önce olduğu gibi Sayın İmamoğlu’na ve İBB yöneticilerine Silivri’de bir kentsel dönüşüm çalışmasında iş birliği teklif ediyorum. İlçemizde çok riskli bir alan olan Belediye Konutlarında bir kentsel dönüşüm projesi için sizlere açık çek veriyorum; buyurun beraber çalışalım.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ-BEYLİKDÜZÜ METROBÜS PROJESİ NE OLDU?”

CHP’nin seçim beyannamesinde yer alan Silivri-Beylikdüzü metrobüs hattı vaadi konusunda bir adım atılmadığını hatırlatan Başkan Yılmaz, “2022 yılı bütçesinde metro yatırımları için 9 milyar TL para harcanacak. Silivri’de yaşayan CHP’ye gönül vermiş hemşehrilerim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘Beylikdüzü-Silivri arasına yapılacak metrobüs ne oldu?’ diye sormamı istiyor ve bir yanıt bekliyorlar. Şimdi ben de soruyorum: CHP’li eski Silivri Belediye Başkanının hem kendi seçim beyannamesinde hem de Ekrem Bey ile ortak beyannamemsinde yer alan Silivri-Beylikdüzü arasındaki metrobüs veya hızlı tren projesi ne oldu? Biz ne bütçede görebildik ne de bütçede konuşulanlarda duyabildik. Ben artık Silivri’de ve Beylikdüzü’nde yaşayan hemşehrilerime, hatta İstanbul’dan Silivri’ye pikniğe, denize gelmek isteyen vatandaşlara açık yüreklilikle söyleyebilirim ki; İBB’nin Beylikdüzü ile Silivri arasına metrobüs ya da başka bir ulaşım aracını yapmaya niyeti de yok, gücü de yok!” diye konuştu.

“GÜMÜŞYAKA’YA KREŞ VAADİNİZİ GERÇEKLEŞTİRECEK MİSİNİZ?”

Gümüşyaka’da kreş yapımı için İBB’ye tahsis edilen alanda uzun bir süre geçmesine rağmen çalışma başlamadığını dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Çocuklarımız için kreşler de okul öncesi eğitim de çok önemli ve çok anlamlı. İBB’nin yapmış olduğu çalışmalar için her zaman, her platformda teşekkür ettik. Biz de okul öncesi eğitime destek olabilmek adına Silivri Belediye Meclisi üyelerinin tamamının oy birliği ile ilçemizde dört tane kreş yerini İBB’ye tahsis ettik. Bu yerlerin iki tanesindeki çalışmalar tamamlandı ve kreşlerde eğitim başladı. Değirmenköy mahallemizde bir yıl içinde inşaatın başlaması şartı ile İBB’ye tahsis ettiğimiz alanın, çalışmalar başlamadığı halde tahsisini uzattık ancak İBB buradaki projesini iptal etti. Gümüşyaka’da tahsis ettiğimiz yerin ise tahsis sürecinin uzatılması istendi ve bizler de bu süreyi uzattık. Üzerinden neredeyse bir yıl daha geçecek olmasına rağmen bölgede hâlâ bir çalışma başlamadı. Burada bir kreş yapılıp yapılmayacağı sorusunu buradan sormak istiyorum. Biz de bu süreçte boş durmuyor ve Silivri Belediyesi olarak çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine destek olmak adına Elginkan Vakfı ile 8 derslikli bir anaokulu yapıp Milli Eğitim Bakanlığına devrediyoruz. Yine önümüzdeki yıl da özel çocuklar için engelsiz bir anaokulunu Elginkan Vakfı ile birlikte yapacağız.” dedi.

“MÜSİLAJ SORUNU İÇİN PROJE ÜRETİLMELİ”

Bu yıl Marmara Denizi’nde etkili olan müsilaj sorunu hakkında açıklamalarda bulunarak konuyla ilgili bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorunu doğayı ve çevreyi ilgilendiren partiler üstü bir konu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile İBB bir an önce yapılması gerekenler konusunda bir eylem hazırlığı yapmalı ve bizleri de bilgilendiren bir sunum yapmalı. Yani bunun ne kadarının bakanlık, ne kadarının İSKİ bütçesinden karşılanacağı ve maliyetlerin ne olduğunu bizler ilçe belediyeleri olarak bilmek durumundayız. Marmara Denizi şu an İstanbul’un belki de en önemli, en güzide varlığı. Bu nedenle müsilaj konusunda siyasi mülahazalardan uzak durulması ve konu hakkında ilgili kurumlarımızın bir an önce proje geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.