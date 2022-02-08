Yılmaz: “Silivri’nin D-100 karayolu çilesi son bulacak”

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Şubat ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’nin iki yakasını bir araya getirecek olan D-100 karayolu projesi, ilçeye kazandırılması planlanan Millet Bahçesi, karla mücadele çalışmaları, 2021 yılı çöp toplama maliyetleri ve Silivri Belediyesinin finansal durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

“DEVLET ELİYLE YAPILACAK EN KAPSAMLI YATIRIM”

Meclis gündemlerinin ardından D-100 Karayolu projesiyle ilgili hazırlanan sunum videosunu kamuoyu ile paylaşan Başkan Yılmaz, projenin detayları hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Silivri’nin iki yakasının birleşmesi konusu, yıllardır bir gündem olarak tartışılıyor. Bizim seçim vaatlerimizde de yer alan ve hükümetimiz, İBB ve Silivri Belediyesinin imkânlarıyla planladığımız çalışmalardan bir tanesi de iki yakanın birleşmesi hadisesiydi. D-100 karayolunun Silivri’yi Berlin Duvarı gibi ikiye bölmesinden kurtarılması adına yoğun bir çalışma yürüttük. Silivri’nin iki yakasını bir araya getirecek viyadükle geçiş ve otogar kavşak düzenlemesinin de içerisinde yer aldığı Kınalı-Büyükçekmece arasındaki 41 km’lik D-100 devlet yolu yapım işi 2022 yılı yatırım programında yer almış ve Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Projenin maliyeti 1 katrilyon 300 milyon TL. Belki de devlet eliyle yapılacak olan en kapsamlı yatırımı ilçemize kazandırmış olacağız. Silivri Belediyesi her konuda olduğu gibi bu konuda da ısrarlı ve kararlı bir şekilde takibini sürdürmüş, sorumluluk almıştır. Silivri’nin trafik ve D-100 karayolu çilesinin çözümü noktasında kurtuluşu olarak nitelendirdiğimiz bu projenin çok kısa bir zamanda hayata geçirileceğine inanıyorum. Bu vesile ile projenin uygulamasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya’ya, kararı onaylayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun.”

“MİLLET BAHÇESİ SİLİVRİ’YE ÇOK YAKIŞACAK”

Silivri’ye kazandırılması planlanan Millet Bahçesi hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Geçtiğimiz hafta Ankara’da bazı temaslarım ve ziyaretlerim oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve genel müdürleri ile yaptığım görüşmelerde Silivri’nin problemlerini çözmek adına beraber çalışma kararı aldık. İlçemize kazandırılacak Millet Bahçesi hakkında da konuştuk. Millet Bahçemizin ihalesi 21 Şubat’ta TOKİ tarafından gerçekleştirilecek. Burada yer alacak hükümet konağımızın ihalesi de mart ayının sonuna kadar yapılmış olacak. İnşallah 1 yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Onaylanan en son proje doğrultusunda Millet Bahçesi’nde; bir gölet, bir restoran, bir kütüphane, bol miktarda yeşil alan, yürüyüş alanları, bisiklet alanları, spor alanları ve etkinlik alanları yer alacak. Ben Millet Bahçesi’nin Silivri’ye çok yakışacağını düşünüyorum. Bu vesile ile Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve bu projenin hem fikir babası olan hem de gerekli talimatları veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

“95 ARAÇ VE 486 PERSONEL İLE KARLA MÜCADELE ETTİK”

İstanbul’da ve Silivri’de üç gün etkili olan kar yağışı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayan ve 3 gün süren etkili bir kar yağışı oldu. Selimpaşa, Ortaköy, Kavaklı mahallelerimiz ve birçok köyümüz çok ciddi bir yağış aldı. Silivri Belediyesi olarak 95 araç ve 486 personel ile mücadele çalışmaları gerçekleştirdik. Kar yağışı öncesi Silivri Afet Koordinasyon Merkezimizde, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan başkanlığında hükümet ve İBB yetkilileri ile bir araya geldik. Olası kar yağışına karşı neler yapabiliriz, nasıl koordineli ve eş güdümlü olarak çalışabiliriz bunu konuştuk. Ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar neticesinde teyakkuz halinde olan ekiplerimiz ile 7/24 esasına göre çalışmalara başladık. Bu süreçte gelen 633 ihbarı büyük bir titizlikle değerlendirdik. Yolda kalan ve kaza yapan 180 araca müdahale ettik. 101 vatandaşımızı tahliye ettik ve bu vatandaşlarımızın 58’inin otellerde konaklamasını sağladık. TEM otoyolu Ortaköy-Selimpaşa mevkiinde mahsur kalan vatandaşlarımızı ziyaret ettik ve çorba, ilaç, bebek bezi gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya bizlere ulaştılar ve 3. Havalimanı’nda 20.000 yolcunun konakladığını, uçuşların iptal olduğunu ve su ihtiyacı olduğunu söylediler. 30.000 adet içme suyunu havalimanına ulaştırdık. Kemerburgaz’da mahsur kalan 400 vatandaşımıza kumanya, gıda ve ilaç ulaştırdık. Toplam 1.500 ton tuz kullandık. 1.500 kg. mama ile sokak hayvanlarının yemek ihtiyaçlarını karşıladık. Yaralı ve soğuktan etkilenen 25 sokak hayvanına müdahale ettik. Hastaneye ulaşmakta zorluk çeken 23 vatandaşımıza hasta nakil hizmeti verdik. Çatalca’da mahsur kalan 8 diyaliz hastasını aldık ve Selimpaşa’daki otelimize yerleştirdik. Buradan bir kez daha tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve karla mücadele eden bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“SORUMLULUK SAHİBİ KİŞİLER VATANDAŞININ YANINDA OLMALI”

Karla mücadele konusunda İBB’ye yönelik gelen şikâyetler hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “İstanbul’da karla mücadele konusunda gerek kamuoyunda gerek ulusal basında çok ciddi tartışmalar yaşandı ama biz bu tartışmaların dışında kalarak çalışmalarımıza devam ettik. Ulusal basından bazı kanallar gecenin bir yarısı bize bağlanıp İBB’nin karla mücadelesi konusunda gelen şikâyetlerle ilgili sorular yönelttiğinde, biz ortada bir yangın olduğunu, önce yangının yaralarını sarıp bir eleştiri yapılacaksa ondan sonra yapılması gerektiğini söyleyerek bu hakkımızı saklı tuttuk. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum: Kuzey otoyolu kapandı, TEM kapandı, İBB’nin yetkisindeki yerler kapandı, Silivri Belediyesinin yetkisindeki yerler kapandı. Bunlar olabilir. Ancak ben, bu olaylar yaşanırken sorumluluk sahibi olan kişilerinin görevlerinin başında ve vatandaşlarının yanında olması gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DA KENDİ ÇÖPÜNÜ TOPLAYAN İLK BELEDİYEYİZ”

Silivri Belediyesinin çöp toplama maliyetleri hakkında tablo ve rakamlar üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Başkan Volkan Yılmaz, “Hepinizin bildiği üzere çöp toplama işi bizden önce 53 araçla yapılıyordu. Biz bu araçların tamamını Silivri Belediyesinin kasasından para çıkarmadan, kredi kullanmadan, hibe mantığı ve sponsorlarımız marifetiyle envanterimize kazandırdık. Yanı başımızda, bizim ölçeğimizdeki belediyeler bu yıl çöp toplama işini yaklaşık 35 trilyona yaptırıyorlar. 2021 yılı içerisinde çöp toplamadaki akaryakıt maliyetlerimiz 3.308.078 TL, tamir bakım bedeli 1.053.891 TL, madeni yağ giderimiz 160.371 TL, araç lastik giderimiz 244.244 TL. Bunların hepsini topladığımızda 4.765.000 TL yapıyor. Adalet Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma neticesinde Silivri Cezaevinin çöp toplama işinden bu yıl 456.000 TL kasamıza girdi. Moloz ve bitkisel atık gelirlerimiz de 506.422 TL. Bunları düştüğümüzde Silivri Belediyesi 2021 yılında komşu belediyelerin 35 trilyona yapmış olduğu çöp toplama işini 3.704.162 TL’ye yapmış arkadaşlar. Yani Silivri’nin 31 trilyonu çöpe gitmemiş ve Silivri Belediyesinin kasasında kalmış. İstanbul’da kendi çöpünü toplayan ilk belediye biziz. Silivri Belediyesi bu hamlesiyle Türkiye’de önder, örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor.” dedi.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ 85 TRİLYON ARTI BÜTÇE VERDİ”

Silivri Belediyesinin 2021 yılındaki finansal faaliyetleri hakkında rakamlar üzerinden bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Her yıl ocak ayında adettendir Silivri Belediye Meclisinde muhalefet partileri Belediye Başkanına ‘Ne kadar borcunuz var? Borcunuz ne kadar büyüdü? Finansal yapınız nedir?’ gibi sorular sorarlar. Bu ocak ayında CHP’den böyle sorular gelmedi ancak ben yine de kamuoyu ve sizlerle rakamları paylaşmak istiyorum. Silivri Belediyesi 2021 yılında yüzde 25 bütçe fazlası vererek 85 trilyon artı bütçe verdi. Bu da belediyenin gelirinin, giderinden yüzde 25 fazla olduğu anlamına geliyor. 2021 yılında Silivri Belediyesi yine borçlanmadı, kredi kullanmadı, faiz ödemedi. Pandemi ve ekonomik şartlarda bütçesini yüzde 75 gerçekleştiren belediyeler başarılı sayılırken Silivri Belediyesi 2021 yılında bütçesini yüzde 123 oranında gerçekleştirerek bir ilke daha imza attı. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.