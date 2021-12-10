Yılmaz: “Silivri’nin Kronik Sorunlarını Çözüyoruz”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Aralık ayı toplantısında ilçe gündemiyle alakalı önemli konulara değindi. Kasım ayında yapılan çalışmalar kapsamında Varnalı Konutları’nda SİYTAŞ ve Saral İnşaat iş birliği ile yürütülen kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, Fatih Mahallesi ve Gümüşyaka Mahallesi’nde gerçekleştirilen sokak iyileştirme çalışmalarının detaylarını paylaştı. Alipaşa Mahallesi’ne yapılan belediye ek hizmet binası hakkında da bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz’ın gündeminde ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde onaylanan merkez ve sahil bölgesi imar planları da vardı.

FATİH VE GÜMÜŞYAKA MAHALLELERİNİN CADDE VE SOKAKLARI YENİLENDİ

Fatih ve Gümüşyaka Mahallelerinde yürütülen sokak iyileştirme çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Sokak iyileştirme projelerimiz kapsamında mahallelerimizde asfalt, yol, bordür ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Mahallesi Hastane Caddesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında 2.000 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3.000 metrekare bordür ve kaldırım imalatı yapıldı. Yine yaptığımız iyileştirme çalışmaları kapsamında Gümüşyaka’nın uzun yıllardır ihmal edilen bir sorununu daha çözüme kavuşturduk. Gümüşyaka Mahallesi’nde toplamda 10.000 ton asfalt serimi yapıldı. 5.000 metrekare parke taşı uygulaması, 2.000 metrekare kaldırım taşı tamiri, 4.000 metrekare kaldırım imalatı yapıldı. Fatih Caddesi, Emir Sultan Caddesi, Sarayburnu Caddesi, Piri Reis Caddesi, Abdi Ağa Caddesi, Oktar Caddesi, Çanakkale Caddesi, Dutdere Sokak, Ergazi Sokak, Kalender Sokak, Dörtkuyu Sokak, Dörtler Sokak, Umre Sokak, Yiğitcan Sokak, Hafızoğlu Sokak, İzzet Caddesi ve Zenan Sokak’taki çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah bahar aylarında Gümüşyaka’mızın sahil kısmında İSKİ ile beraber altyapı, yol, bordür ve kaldırım çalışmaları gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

MERKEZ VE SAHİL BÖLGESİ İMAR PLANLARI ONAYLANDI

İBB’de onaylanan yeni imar planları sayesinde ilçenin kanayan yaralarından birine daha çözüm bulduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, “Merkez ve sahil bölgesi imar planlarımız İBB tarafından onaylandı. Yeni imar planları sayesinde Silivri’nin kronik hale gelmiş bir problemini daha çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Ben bu vesile ile mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerime ve İBB’de grubu bulunan siyasi partilere teşekkür ediyorum.” dedi.

VARNALI KONUTLARI’NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Varnalı Konutları’nda başlayan kentsel dönüşüm çalışmasının detaylarını paylaşan Başkan Volkan Yılmaz, “Kasım ayı içerisinde kentsel dönüşüm ile ilgili çok önemli ve çok anlamlı bir projeye imza attık. 1,5 yıldır verdiğimiz yoğun uğraşlar sonucunda Varnalı Konutları’nda kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. SİYTAŞ’ımız ve Saral İnşaat’ın yürüttüğü ortak çalışma sayesinde vatandaşlarımız 18 ay gibi kısa bir sürede; otoparkı, yeşil alanları olan ve her şeyden önemlisi depreme dayanıklı olan yepyeni konutlarına kavuşmuş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ben buradan; Silivri’de kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması gerektiğini, bu konuda Silivri Belediyesinin üstüne düşen görevleri sonuna kadar yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

“KAMU HİZMETLERİ SÜREKLİ, KALİTELİ VE KONFORLU OLMALI”

Alipaşa Mahallesi’nde yapımına başlanan belediye ek hizmet binasının önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Kamu hizmetlerinin sürekli, kaliteli ve konforlu olması bizim için oldukça önemli. Vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet vermek ve çalışanlarımızın daha sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak adına projelendirdiğimiz Alipaşa Belediye Ek Hizmet Binasının yapımına başladık. Maxi AVM’nin arka tarafında bulunan belediyemize ait yaklaşık 8.500 metrekare arazi üzerine kurulacak olan ek hizmet binamız; 5.000 metrekare kapalı alan, 2.000 metrekare açık alan ve 1.550 metrekare oturma alanından oluşacak. İçerisinde Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Araçlar Amirliği, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bulunan binamızda yaklaşık 650 personelimiz vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Yaz mevsiminin ortalarında inşallah kurdelesini keseceğiz. Ek hizmet binamızın yanındaki alanda da Silivri Belediyesinin arşiv, depo ve atölye ihtiyaçlarının karşılanacağı, aynı zamanda araçlarımızın bakım ve onarım ihtiyaçlarının da giderileceği yaklaşık 6.000 metrekare kapalı alana sahip bir garaj ve atölye binasının da önümüzdeki yıl içerisinde temelini atacağız. İlçemiz her geçen gün büyüyen nüfusu ile bu hizmet binalarının bile yetmeyeceği bir yönde ilerliyor. Biz Silivri Belediyesi olarak bunu öngörüyor ve vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanmaları adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

SİLİVRİ BELEDİYESİNİN TÜM BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI YENİLENDİ

Silivri Belediyesinin tüm bilgi işlem altyapısının yenilendiğini açıklayan Başkan Yılmaz, “Her 7 yılda bir yenilenmesi gereken Silivri Belediyesinin bilgi işlem altyapısı maalesef uzun süredir yenilenmemiş. Bilgi İşlem Müdürümüz ile yaptığımız görüşmede bize sistemin çökmek üzere olduğunu ve elimizdeki her şeyi kaybedebileceğimizi söyledi. Biz de bunu kendimize görev edindik ve yaptığımız ihale ile Silivri Belediyesinin tüm bilgi işlem altyapısını 3 milyon 277 bin TL’ye yeniledik.” dedi.

KIRSAL MAHALLE YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Kırsal Mahalle Yasası 2022 Ocak ayında yürürlüğe gireceğini ve yasa ile Silivri’nin 19 mahallesinde yaşayan vatandaşlara çeşitli imkânlar sağlayacağını dile getiren Başkan Yılmaz, “2022 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecek Kırsal Mahalle Yasası’nın, köy yaşamının hüküm sürdüğü 19 mahallede yaşayan Silivrili hemşehrilerimize neler getireceği konusunda kısa kısa bilgiler vermek istiyorum: Mahallelerimizden iskân ve imar durumu harçları alınmayacak. Yapı ruhsatı harcı, imar durumu, parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni, toprak hafriyatı ve yapı kullanma izni yani iskân harcından 19 mahallemiz muaf olacak. Yine kırsal yerleşik alanda taşınmazlardan emlak vergisi alınmayacak. Su ücretleri de artık indirimli olacak. Konutlar suyu 4’te 1 fiyatında kullanacak. İş yerlerinde ise bu ücret yarı ücreti geçmeyecek şekilde İSKİ tarafından faturalandıracak. Küçük esnaflarımıza vergi indirimi imkânı sağlanacak. Ben Kırsal Mahalle Yasası’nın 19 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızı bir nebze de olsa rahatlatacağını, onlara bir nebze de olsa soluk olacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”