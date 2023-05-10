Gündoğan'da AK Parti coşkusu

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, 2. Gündoğan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhur İttifakı’nın seçimden büyük zaferle çıkacağını söylerken, Millet İttifakını da sert sözlerle eleştirdi.

Balıkesir 2. Gündoğan Mahallesi’nde AK Parti coşkusu yaşandı. Altıeylül ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’nde alanını dolduran Balıkesirliler mitinge büyük ilgi gösterdi. Gündoğan Mahalle buluşmasına AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Av. Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Av. Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, AK Parti AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Mulis, AK Parti Altıeylül Kadın Kolları Başkanı Süreyya Septel, AK Parti Altıeylül Gençlik Kolları Başkanı Eren Kaplan ve AK Parti Altıeylül İl Gençlik kolları Başkanı Burak Uysal ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Gündoğan Mahallesi’nde gerçekleştirilen mitinge vatandaşlar yoğun katılım sağlarken, yanan meşaleler geceyi adeta aydınlattı. Coşkunun hakim olduğu mitingde vatandaşlar hep bir ağızdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini ifade etti. Meşalelerinin geceyi aydınlattığı AK Parti mitinginde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mitingde konuşan Başkan Avcı, “Bu millet üzerinde operasyon çekenler inşallah 14 Mayıs’ta avuçlarını yalayacaklar. Bugün bakıyoruz aynı oyunlar aynı tezgâhlar devam ediyor. Bugün yine yaşadığımız sıkıntılardan, geçtiğimiz zor süreçlerden heveslenerek yeniden yüzyıllık oyunları kurmaya çalışıyorlar. Bugün inşallah biz Altıeylül olarak buradan çok güçlü olarak sesleniyor muyuz hesap kuranların hesaplarını başlarına yıkarak 14 Mayıs akşamı güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında var mıyız Gündoğan” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Altıeylül çok güzel hazır şekilde karşımızda duruyorlar. Gündoğan il genelinde en büyük desteği aldığımız bir mahalle. 14 Mayıs çok önemli bir seçim. Gecenin bu saatinde bizlerle bir araya gelip bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize Recep Tayyip Erdoğan adına teşekkür ediyoruz. Kazanmak için Öcalan’ı buracağız diyorlar, PKK ile iş birliği yapanları serbest bırakacağız diyorlar birileri bunları normal kabul ediyor. Normal değil Kuva-yi Milliye şehri buna dur diyecek. Biz kadrolarımızla hazırız. Birbirlerinden değerli vekillerimiz gece gündüz Balıkesir için çalışıyorlar” diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alıyoruz. Az bir zaman kaldı. Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta Türkiye geleceğine dair önemli bir karar verecek” dedi. Milletvekili Canbey Gündoğan’da gerçekleşen mitingde şunları ifade etti: “Milletimizle birlikte oluyoruz. Milletimiz diyor ki bu iş tamam Altıeyül diyor ki bu iş tamam, Gündoğan diyor ki Recep Tayyip Erdoğan. Bu seçim Türkiye’nin bölgesinde güçlü bir şekilde sesini yükseltmesi için önemli bir seçimdir. Bu millet 14 Mayıs’ta kimin gideceğini gösterecek.” ifadelerini kullandı.

"Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde Türkiye yüzyılı inşa edilecek"

Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde gerçekleştirilen açık hava mitinginde son olarak konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, “14 Mayıs’ta yine millet sağduyusunu gösterecek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılını inşa edecek” dedi. Milletvekili Uygur, “Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinin arifesindeyiz. Yine sizler ‘Yeter Söz Milletindir’ diye sandığa mührünüzü vuracaksınız. 14 Mayıs’ta sandığa mührünüzü vurmaya hazır mıyız? Bütün seçimlerde bizim milletimiz hep sağduyusunu gösterdi ve bizden desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Millet 14 Mayıs’ta yine sağduyusunu gösterecek Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Doğru adımlarla doğru adamla durmak yok yola devam” diye konuştu.

Uygur, sözlerini şöyle tamamladı: "14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak dedik. 21 yıldır Türkiye’nin en büyük kalkınma hamlesini gerçekleştirdik. Sizin teveccühünüzle en büyük reformları yaptık. Bütün seçimlerde siz sağ duyu gösterdiğiniz, feraset gösterdiniz ve desteğinizi esirgemediniz. Vesayet ile mücadele ettik, küresel güçlerle mücadele ettik, 17/25 Aralık ile Gezi Kalkışması ile mücadele ettik, partimize açılan kapatma davası ile mücadele ettik, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile mücadele ettik. Şimdi yine kritik bir dönemeçteyiz. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde sizler söz milletindir diyerek sandığa mührünüzü vuracaksınız. Odak noktası vatanımız olan, odak noktası vatanımız olan, istikbalimiz olan ittifakımıza var mısınız. Milletimizin hassasiyetlerinden uzak olan Millet İttifakını hepiniz tanıyorsunuz, her şey gözünüzün önünde oluyor. Meral Akşener masaya kumar masası dedi, noter masası dedi. Ne oldu? 2 gün sonra bir güç onu geri oturttu. HDP varsa ben yokum dedi. Masanın altındaki HDP, küstahça kafasını çıkarttı. 14 Mayıs bir sistem değişikliği dediler, buna müsaade edecek miyiz? 14 Mayıs’ta seçimi kazanırsak terör operasyonlarını durduracağız dediler, buna müsaade edecek mi benim hemşehrilerim" dedi.