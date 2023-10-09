Gündoğan Parkı yenilenen yüzüyle açıldı

İlçe genelinde yaptığı yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları ile adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, Şentepe’de bulunan Gündoğan Parkı’nda sürdürdüğü revize çalışmalarını tamamlayarak yenilenen yüzüyle hizmete açtı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, DEVA Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Bahadır Koç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Yenimahalle Belediyesinin Türkiye birincisi olan TUBİL Halk Dansları Topluluğu minikler ekibinin halk oyunları gösterisiyle başlayan törende mahalle sakinlerini selamlayan Başkan Yaşar “Gerek alt ve üst yapı çalışmalarımızla gerek spor ve sosyal tesislerimizle bugün artık Şentepe adı gibi şenlendi” dedi.

"Yenimahalle sadece Ankara’da değil Türkiye’de konuşuluyor"

Yenimahalle’nin artık sadece Ankara’da değil Türkiye’de adından söz ettirdiğini kaydeden Yaşar, “Uyguladığımız proje ve çalışmalarla, Sanayi Bakanlığı’nın ve TÜİK’in Türkiye genelinde yaptığı ilçeler arası gelişmişlik sıralamasında Yenimahalle 5’inci sıraya yükseldi. Hangi mahallemizde neye ihtiyaç var çok iyi biliyoruz ve ona göre planlı programlı projeler üretiyoruz. Böylece Yenimahalle sadece Ankara’nın değil Türkiye genelinde tercih edilen bir ilçe haline geldi” dedi.

Seyir terasından Ankara manzarası

18 bin metrekare alana sahip Gündoğan Parkı’nın eski halini de hatırlatan Başkan Yaşar, “Şimdi parkımız kentin dört bir tarafını izleyebileceğiniz seyir terasıyla, spor alanları, kamelyaları, çocuk oyun alanlarıyla dört dörtlük bir park oldu. Burada artık ailelerinizle keyifli vakit geçirebileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kayalar Mahalle Muhtarı Evrim Bolat da mahalle sakinleri adına kısa bir konuşma yaparak Başkan Yaşar ve ekibine yapılan tüm yatırımlar için teşekkür etti.