Gündoğdu: '2023 hizmetlerle dolu dolu geçti'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yılın son iştirakler toplantısı Genel Sekreter Gündoğdu başkanlığında yapıldı. Yeni yılda yeni hizmetlere hazır olduklarını söyleyen Gündoğdu, "Geride bırakmaya hazırlandığımız 2023, eser ve hizmetlerle dolu bir yıl oldu. Bu hizmetlerde iştiraklerimizin önemli katkısı bulunuyor. 2024 yılı hem başladığımız projeleri tamamladığımız, hem de yeni eser ve projelerin temelini attığımız bir yıl olacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, aralık ayı iştirakler koordinasyon toplantısına katıldı. Kent Konut’un ev sahipliğinde düzenlenen yılın son toplantısında Büyükşehir’e bağlı iştiraklerin genel müdür ve yöneticileri hazır bulundu. Bir yıl boyunca yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda iştiraklerin yöneticilerine gayretleri ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Genel Sekreter Gündoğdu, "Yaptığımız hizmetler Kocaeli halkından teveccüh gördü. Büyükşehir ve iştiraklerinde çalışan, mesai gözetmeksizin emek harcayan, eser üreten tüm idareci ve çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Bu çalışma azmi ve kararlılıkla yeni yılda yeni eser ve hizmetler üreteceğimize gönülden inanıyorum" dedi.

2023 yılının son toplantısında yılın genel değerlendirmesi yapılırken, 2024 yılı hedefleri de ele alındı. Toplantıda halen barajlardaki su seviyesi, konut teslimleri, yeni alınan tramvay araçları, atıktan türetilen yakıt (ATY), personel yönetimi ve enflasyon muhasebesi gibi konular görüşüldü. Gündoğdu, "Geride bırakmaya hazırlandığımız 2023, eser ve hizmetlerle dolu bir yıl oldu. Bu hizmetlerde iştiraklerimizin önemli katkısı bulunuyor. 2024 yılı hem başladığımız projeleri tamamladığımız, hem de yeni eser ve projelerin temelini attığımız bir yıl olacak" diye konuştu.