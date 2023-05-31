Gündönümü Çiftliği'ne Ari İşletme Sertifikası

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertuğrul tarafından konuya ilişkin şu paylaşımda bulunuldu: “İlçemiz Büyükçavuşlu Mahallesinde faaliyet gösteren, Aysun-Mehmet Sökmen çiftine ait Gündönümü Çiftliği Hayvancılık İşletmesi'nde İlçe Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimlerimiz tarafından, Ari İşletme çalışmaları kapsamında Test ve analiz sonuçlarına göre Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazandı. Bu kapsamda İlçe Müdürümüz Nuri Ertuğrul Ari İşletme Sertifikasını İşletme sahibi Aysun-Mehmet Sökmen'e takdim etti.

ARİ İŞLETME NEDİR?

“Karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip, tüm hayvanları Şap, Tüberküloz ve Bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine Hastalıktan Ari İşletme denilmektedir.”