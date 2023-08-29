Gündüz vakti kimseye aldırış etmeden lüks araçtan hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

Başakşehir’de gündüz vakti lüks bir aracı gözlerine kestiren hırsızlar kapıyı açtıktan sonra araç içerisinde bulunan hayalet ekran diye adlandırılan sistemi sökerek çaldı. Hırsızlık anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile anbean görüntülenirken aynı yöntemle Arnavutköy, Sultangazi ve Bağcılar ilçesinde de hayalet ekran çalınmıştı.

Başak Mahallesi Asude Sokak’ta park halinde olan bir lüks aracı gözlerine kestiren hırsızlar aracın yanına yaklaştı. Otomobilin içerisinden inen kapüşonlu 2 hırsız lüks aracın kapısını açıp içerisine girdikten sonra hayalet ekran diye adlandırılan sistemi sökerek çaldı. Hırsızlık anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenirken hırsızların kendi otomobillerine binerek kayıplara karıştığı görüldü. Gündüz vakti olmasına rağmen rahat bir şekilde yapılan hayalet ekran hırsızlığı geçen hafta Arnavutköy, Sultangazi ve Bağcılar ilçesinde de aynı yöntemle yapılmıştı.