Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından temeli atılan Güneş Enerji Sistemleri Üretim Tesislerinde inşaat çalışmaları tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından temeli atılan güneş enerji ekipmanları ve panellerini üretecek tesislerin inşaatı tamamlanmak üzere.

Alüminyum üretimi yapan bir firma diğer taraftan güneş enerjisi panel ve ekipmanları, alüminyum döküm, yeni teknoloji alüminyum malzeme üretimi yatırımlarının tamamı bittiğinde toplam 100 milyon dolar yatırım büyüklüğüne ulaşılacak. Toplamda 500 kişinin çalışacağı tesisler istihdam açısından ilçeye büyük destek sağlayacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, üretim tesislerini ve yeni yatırımları inceleyerek, “Yenilenebilir enerji üretimi için çok değerli olan bu yatırımın ilçemize büyük değer katacak. Osmaneli Belediyemize destek olarak hayvan hastanemiz, Araştırma Geliştirme Laboratuarı yatırımlarının gerçekleşmesini de sağlayan ve her konuda belediyemize destek olan hayırsever işadamımıza teşekkür ediyorum” dedi.