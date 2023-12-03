Güneşi gören kendini sokağa attı

Balıkesir'de hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artmasının ardından vatandaşlar park ve sokaklara akın etti.

Güneşi gören kendini sokağa attı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Balıkesir’de hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artmasının ardından vatandaşlar park ve sokaklara akın etti.

Geçtiğimiz son 2 haftada soğuk hava ve sağanak yağışın etkisinde olan Balıkesir’de bu hafta sonu hava sıcaklıkları hissedilir şekilde artış gösterdi. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar park ve sokakları doldurdu. Pazar gününde verdi etkiyle vatandaşlar çay bahçelerini doldurdu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman