Güneşi gören kendini sokağa attı
Balıkesir'de hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artmasının ardından vatandaşlar park ve sokaklara akın etti.
Balıkesir’de hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artmasının ardından vatandaşlar park ve sokaklara akın etti.
Geçtiğimiz son 2 haftada soğuk hava ve sağanak yağışın etkisinde olan Balıkesir’de bu hafta sonu hava sıcaklıkları hissedilir şekilde artış gösterdi. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar park ve sokakları doldurdu. Pazar gününde verdi etkiyle vatandaşlar çay bahçelerini doldurdu.