Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat

Yaz aylarında bol su tüketiminin yanı sıra en çok dikkat edilmesi gerekilen konulardan biri de, zararlı güneş ışınlarından korunmak olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, ciltte oluşan benleri göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

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  • 23.06.2022 10:13
  • Güncelleme: 23.06.2022 10:17
Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Yaz mevsiminde güneşten korunmanın cilt sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulayan Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, güneş lekeleri dışında yaz aylarında benlerde sayıca artış olup renklerinde de koyulaşma olduğunu belirtti. Lekeler çocukluk çağından itibaren varsa, bunların çil olduğunu söyleyen Güler, "Kışın belli belirsiz olup baharla beraber renkleri koyulaşır. En sık yüz bölgesinde görülür. Sarışın ve kızıl saç yapısına sahip olanlarda görülür" dedi.

Melasman’ın ise yetişkinlerde ve daha çok kadınlarda görüldüğünü ve sebebinin tam olarak bilinmediğini dile getiren Güler, "Yüze yerleşir, alında, yanaklarda, üst dudakta ve burun sırtında görülür. Koyu tenli kişilerde, gebelikte, hormon ilacı alanlarda, demir eksikliği anemisi olanlarda görülme oranı daha yüksektir. Çile benzeyen bir leke türü olan, halk arasında yaşlılık lekesi olarak bilinen Lentigo’nun 40 yaş üzeri yetişkinlerde görülmektedir. Lentigo’nun çilden daha büyük ve keskin sınırlara sahiptir" diye konuştu.

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Güneşten korunma çocukluktan itibaren başlanması gerektiğini belirten Güler, "Güneş ışınlarının yoğun olduğu saat 11.00 ile 16.00 arasında güneşlenilmemelidir. Güneşe çıkılacağı zaman geniş kenarlı şapka, gözlük ve uzun kollu beyaz renkli keten kıyafetler giyilmelidir. Açık bölgelerinize cilt tipine uygun UV A-B’ye karşı 50 faktör güneş kremleri uygulanmalıdır. Bunlar 3-4 saatte bir yenilenmeli, dışarı çıkılmadan 20-30 dakika önce evde uygulanmalıdır. Güneş lekeleri tedaviden sonra dikkat edilmezse hızlı bir şekilde tekrar oluşabilmektedir. Güneş lekeleri dışında yaz aylarında benlerde sayıca artış olup, renklerinde de koyulaşma olabilir. Cilt kanserlerinin de asıl sebebi UV ışınları olduğu için vücutta yeni oluşan ani büyüyen düzensiz rengi olan benleriniz olursa mutlaka bir uzman hekime gösterilmelidir. Tedavi igmentin derinliğine ve lekenin tipine göre değişebilir. Tedavi için güneşin olmadığı kış mevsimi tercih edilmelidir. Yeni oluşan lekeler kolay ve çabuk açılırken uzun süreli olan güneş lekeleri inatçı olabilmektedir" şeklinde konuştu.

İHA

Editör
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