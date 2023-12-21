Güneşli havayı fırsat bilen ekiplerin yol mesaisi

Çayırova’da güneşli havayı fırsat bilen belediye ekipleri, tamirat ve tadilat çalışmalarına hız verdi. Hem araçların hem de yayaların konforu için çalışma başlatan ekipler, yolların bakım ve onarımını yapıyor.

Çayırova’da bozulan yol, kaldırım ve kilit taşı döşemeleri onarılıyor. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde güzel havaları fırsat bilerek, tamirat ve tadilat çalışmalarına hız verdi. Ekipler, yapılan plan ve program çerçevesinde sorunlu olan bölgelere giderek, tamirat çalışması yapıyor ve hem araç trafiğinin hem de yayaların yol konforunu üst seviyeye çıkarıyor.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, saha programı kapsamında Emek Mahallesi 47. ve 51. Sokak’ta, Akse Mahallesi 452 Sokak ve çevresinde, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı önünde ve Çayırova Mahallesi’ndeki muhtelif sokaklarda tamirat çalışmaları gerçekleştirdi.