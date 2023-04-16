Güneşten enerji üretilecek projede testler başladı

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın en çok hissedildiği zamanda, Türkiye’nin enerji seferberliğine Sakarya Büyükşehir Belediyesi güneşten aldığı enerji ile katkı sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karaman’da 55 bin metrekare alanda kurulum işlemleri devam eden güneş enerji santrali projesinde gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. 5 megavat kurulu güce sahip olacak 14 bin güneş panelinin montajında sona yaklaştıklarını ifade eden Yüce, test aşamalarının da başladığını duyurdu. SASKİ marifetiyle yürütülen ve test aşamalarına başlanan Karaman GES projesi sonlandığında yılda minimum 4 bin hanenin elektriğine denk gelecek şekilde elektrik üretilecek.

“Sakarya’yı geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz”

Hayata geçirdiği projelerle hem Sakarya’nın hem de Türkiye’nin geleceğine katkı sunduklarını ifade eden Başkan Yüce, “Bizler belediyeciliğin temelinde vatandaşa hizmet olduğunu hiçbir zaman unutmayan, ülkesi ve milleti için durmadan, yorulmadan çalışan anlayışın mensuplarıyız. Şehrimizin ihtiyaçlarını anında çözüme kavuşturuyor ve hayata geçirdiğimiz projeler ile Sakarya’yı geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz. Üretimin her alanında biz varız. Tarımsal, sanayi ve enerji üretimleri gibi birçok farklı alanda öncü işlere imza attık. ‘Üreten Şehir Sakarya’ derken şehrimizi her alanda kendi kendine yetebilen bir hale getirdik” dedi.

“Sakarya’mızı yeni projelerle buluşturacağız”

Enerji alanında yatırımlar yaptıklarını aktaran Yüce, “Enerji alanında çok kıymetli eserleri Sakarya’ya kazandırmaya devam ediyoruz. Sadece güneşten değil aynı zamanda suyun gücünü de kullanacağız. İnşallah yakın zamanda saha çalışmalarını başlatacağımız Darıçayırı projemiz ile de Sakarya’ya hem yeni bir su kaynağı hem de yeni bir enerji kaynağı kazandıracağız. Doğanın bize sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirirken yatırımlarımızı yine doğaya yapıyoruz. Karaman GES Projemiz ile Sakarya’nın enerjisine 14 bin panel sayesinde güneşten katkı sağlayacağız. En başından beri her anını yakından takip ettiğim projemizi inşallah önümüzdeki aylarda tamamlayacağız. Enerjiden elde ettiğimiz tasarruf sayesinde de Sakarya’mızı yeni projelerle buluşturacağız” diye konuştu.