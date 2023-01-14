Güney Asya'nın durumu ve geleceği Bağcılar'da ele alındı

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Yeniden Güney Asya Girişimi "Güney Asya Ülke Analizleri" sempozyumunda; siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler ve alanında uzman isimler hem Güney Asya bölgesinin önemine dikkat çekti hem de Türkiye’yle ilişkileri üzerinde durdu. Programda, Afganistan ve Pakistan başkonsolosları da ülkelerindeki sorunlara değindi.

Bağcılar Belediyesi, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) iş birliğiyle Yeniden Güney Asya Girişimi "Güney Asya Ülke Analizleri" sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda, protokol konuşmalarının ardından oturuma geçildi. GASAM YİK Başkanı Lokman Ayva’nın moderatörlüğünde yapılan oturumda; öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Ermağan, Doç. Dr. Ömer Aslan, Dr. Hayati Ünlü ve Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı sahnede yerini aldı. Panelistler, Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka’yı içeren Güney Asya ülkelerindeki gelişmeleri derinlemesine ele aldı. Bunun yanında dünyanın jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik merkezlerinden biri haline gelen bölgenin sahip olduğu kritik önem vurgulandı. Sempozyumda, "Türkiye’nin, halklarıyla köklü dostluk bağlarının bulunduğu bu ülkelerle ilişkileri ve iş birliğinin gelişmesi; bölgesel barış, istikrar ve iş birliğine önemli katkı sağlamaktadır" görüşü dile getirildi.

"Güç ve zenginliğin batıdan doğuya kaydığı bir bölge"

Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı’nı da yürüten Ali Şahin, Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemini anlatarak başladığı konuşmasında, şunları söyledi:

"Yüz yıl boyunca Türkiye hep Batı eksenli bir politika ortaya koydu. Bu bakış maalesef ki bize kuzeyimizde, doğumuzda ve güneyimizde birçok şeyi de kaybettirdi. Biraz da bunun farkında olarak 2004 yılında ülkemizin Güney Asya politikalarına yön verebilmek, o bölge ülkeleriyle ülkemizin ilişkilerini derinleştirebilmek, hak ettiği noktalara taşıyabilmek ve bölgesel ilişkileri, kalkınmaları desteklemek adına GASAM’ı vücuda geçirdik. Güney Asya, olağanüstü bir bölge. Dünya nüfusunun dörtte birini barındıran bir bölge. Aynı zamanda Türkiye ile kadim kültürel bağları olan bir bölge. Bölge aynı zamanda büyük bir ekonomik gelişim içerisinde küresel ölçekte özelikle çift kutuplu dünyanın yerini bölgesel güçlere, bölgeselleşmeye bıraktığı bir süreçte Güney Asya’nın ümit vaat eden, büyüyen güç ve zenginliğin batıdan doğaya kaydığı bir bölge olarak karşımıza çıkıyor."

"Bağcılar, gönül coğrafyasının bir mozaiğini oluşturuyor"

Programın daha iyi bir dünya çabasına katkı sunacağını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nur Kabaktepe ise, "Cumhurbaşkanı’mızın ifade ettiği, dünyanın 5’ten büyük olduğu ve daha adil bir dünya kurmanın mümkün olduğu inancını ve iradesini hiçbir zaman kaybetmeden, bu ve benzeri çalışmaların temel parametresi kılmak lazım" dedi.

"Bağlar’ımızı her zaman koruduk"

Bağcılar’ın Anadolu’daki bütün şehirlerden gelen fertlerin toplandığı bir ilçe olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Türkiye’mizin mozaiği, aynı zamanda Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar uzanan bölgeden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı bir ilçeyiz. Bu açıdan hem ülke içinde hem gönül coğrafyası özelinde bir mozaiği oluşturuyoruz. Belediyemizin kuruluşundan bu yana gönül coğrafyamızla yakın ilişkilere devam ettik. Bağlarımızı her zaman koruduk. Biz de göreve geldiğimizden bu yana bu geleneği daha ileri noktalar taşıma gayreti içinde olduk" diye konuştu. Özdemir, belediye olarak Güney Asya başta olmak üzere yurt dışına yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

"Afganistan’da kadınlar eğitimden mahrum bırakılıyor"

Ülkesindeki sıkıntıları dile getiren Afganistan İstanbul Başkonsolosu Mohammad Amin Yaqoubi ise şöyle konuştu:

"Afganistan jeopolitik açıdan önemli olduğu gibi, demografik açıdan da Asya kıtasının aynası gibidir. Asya kıtasında yaşayan bütün kültürlerin hemen hemen hepsi Afganistan’da yaşamaktadır. Allah’ın ilk emri ’Oku’ fakat bugün Afganistan’da hakim güç, kızların okula gitmesini yasaklamakta ve ülkenin yüzde 50 nüfusunu oluşturan kadınlar temel hakları olan eğitimden mahrum bırakılmaktadır. Dindar Afganistan’ın inancında ve kültüründe yeri olmayan bu uygulamayı, dünya sadece kınamak dışında hiçbir şey yapmamaktadır. Bu karanlık günler yakında sona erecektir. Allah’ın izniyle Afganistan halkı aydınlığa kavuşacaktır."

Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde gerçekleştirilen programa; AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Afganistan İstanbul Başkonsolosu Mohammad Amin Yaqoubi, Pakistan İstanbul Başkonsolosu Danish Mahmood, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, GASAM Başkanı Cemal Demir ile ilçe sakinleri katıldı.