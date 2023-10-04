Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağını dalgalandıran rekortmen sporcu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası’nda 74 metreye Mono-Palet ile 2 dakika 23 saniyede dalmayı başaran Türk sporcu Necati Gül, Limassol’de Türk bayrağını dalgalandırdı.

Dünya Serbest Dalış Kupası’nda mücadele eden 19 yaşındaki dalışçı Necati Gül, Sabit Ağrılık Mono-Palet branşında 74 metreye Mono-Palet ile 2 dakika 23 saniyede dalmayı başararak Türkiye rekoru kırdı. 40’tan fazla ülkeden 120 sporcunun katıldığı ve GKRY’nin Limassol şehrinde düzenlenen şampiyonada Türk bayrağını Akdeniz’in mavi sularında dalgalandıran Gül, şampiyonluk hikayesini ve şampiyon olduktan sonra Rum uyruklu şahıslar tarafından nasıl hakarete uğradığını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Necati Gül, rekor kırdığı an çok mutlu olduğunu belirtti. Güney Kıbrıs’ta Türk bayrağını dalgalandırmaktan dolayı gururlu olduğunu söyleyen Gül, yüzlerce sporcu arasından Türkiye’yi temsil olmaktan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

"Bu rekoru kimse beklemiyordu"

Ailesinin ve arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu vurgulayan Necati Gül, bir senedir bu şampiyonaya yoğun antrenmanlar ile hazırlandığına dikkati çekerek, "Gerçekten çok sıkı bir şekilde antrenman yaptım ve arkadaşlarım ile ailem iyi bir sonuç geleceğini tahmin edebiliyorlardı. Serbest dalışa başlayalı daha iki yıl olduğu için bu rekoru kimse beklemiyordu. Bu yaşta çok mutluyum ve herkes destekçi oldu. O rekordan sonra herkes aradı ve tebrik etti" diye konuştu.

"29 Ekim’de Salda Gölü’nde bir dünya rekoru denemesi yapmak istiyorum"

Serbest dalış sporunun Türkiye’de çok fazla bilinmemesine rağmen Avrupa’da çok popüler bir spor olduğunu dile getiren Gül, yeni rekorlar kırabilmek için sponsor desteğinin şart olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Çok fazla izleyici kitlesi olmasa da yarışmada çok fazla maliyetimiz oluyor. Euro bazlı oluyor. Malzememiz çok pahalı ve ben daha yeni rekorlar katmak istiyorum ülkemize. Özellikle cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen 29 Ekim’de Salda Gölü’nde bir dünya rekoru denemesi yapmak istiyorum. Maalesef sponsor bulamadığım için bu rekoru gerçekleştiremeyeceğim gibi duruyor. Eğer bir sponsor gelecek yıllarda ülkemizin bayrağını kürsüde daha büyük bir şekilde açma fırsatım olacak."

"Kuzey Kıbrıs’a gitmemi söylediler"

Şampiyon olduktan sonra Rum uyruklu şahısların tepkisiyle karşı karşıya geldiğini kaydeden 19 yaşındaki sporcu, Türk bayrağının dalgalanmasından Rumları etkilediğini söyledi. Onlarca sporcunun dalıştan sonra kendi ülkesini bayrağını açtığını ve kimseye bir tepki gelmezken kendilerine bir tepki geldiğine dikkati çeken Necati Gül, "Ben açtığımda Güney Kıbrıs’ta yaşayan insanlar aslında bana çok fazla laf söylediler. Kuzey Kıbrıs’a gitmemi söylediler. Ama tabii bu durum beni mutsuz etmiyor. Motivasyonumu düşürmediği gibi beni daha da motive ediyor. Bir daha dünya şampiyonası Güney Kıbrıs’ta olduğunda umuyorum ki bayrağımızı bir daha açabilirim" ifadelerine yer verdi.

"Hedefim dünya rekoru kırmak"

Serbest dalışta hedeflerini de açıklayan Gül, yeni rekorların altına imza atmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Onların yaptığı derecelere gelmiş olmam beni gerçekten daha çok motive ediyor. Dünya rekorunu kırmama daha var ama tahminimce iki ve üç sene içerisinde iyi bir antrenman, disiplin, inanç ve motivasyonla hedefim dünya rekoru kırmak" değerlendirmesinde bulundu.

Serbest dalış sporunun gelecekte diğer spor branşları arasında hangi noktada olacağını da değerlendiren Necati Gül, "3 sene sonra dünya oyunlarına dahil olacak. Antrenmanlarıma çok yoğun bir şekilde devam edip dünya oyunlarında ve eğer sonrasında da olursa olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmekten gurur duyarım" dedi.