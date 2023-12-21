Güney Koreli şirket, Türkiye ile olan sözleşmesini 5 yıllık olarak yeniledi

Enerji yönetimi ve üretiminde dünyanın en seçkin markalarından olan Hyundai Electric, Türkiye’deki iş ortağı Ruha Elektrik ile 20 yıllık birlikteliğini değerlendirmek ve tek distribütörlük sözleşmesini yenilemek için Türkiye’yi ziyaret etti. Şirket, sözleşmesini 5 yıllık daha yenileyerek Türk ekonomisine olan güvenini tazelemiş oldu.

Hyundai Electric, Ruha Elektrik ile olan işbirliğini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu. Bu uzatma, iki şirketin ortak vizyonunu ve Türkiye’nin enerji altyapısına yönelik taahhütlerini güçlendiriyor. İki şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliğini artırma ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığını güçlendirme gibi konularda işbirliği yapacak.

Hyundai Electric Türkiye ve Ortadoğu Satış Müdürü Hines Lee; Hyundai Electric’in ‘Human Dynamics’ olan yeni vizyonu, daha sağlıklı ve yaşanılabilir Türkiye’nin enerji geleceğini şekillendirmede önemli rol oynayacak. Özellikle yeni enerji kaynaklarıyla yapılacak olan Akkuyu Nükleer Tesisi gibi Türkiye’nin hayata geçirmeye hazırlandığı yeni projelerde de Hyundai ürünlerinin tercih edilmesi için daha fazla gayret göstereceklerini belirterek, işbirliğindeki iki şirketin, enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliğini artırma ve enerji bağımsızlığını güçlendirme gibi konularda da işbirliği yağacağını belirtti. Bunların yanı sıra Türkiye’nin enerji stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesine de katkıda bulunacaklarını ifade etti. Son olarak, dünyanın yavaş yavaş endüstri endüstri 4.0’dan endüstri 5.0 e geçmeye hazırlandığını, otonom sistemlerle üretimin yapılacağı önümüzdeki dönemde Türkiye’deki enerji yatırımlarını da detaylı konuşmak üzere Ruha Elektrik heyetini Kore’ye davet ederek önümüzdeki dönemde de bu birlikteliğin farklı işbirlikleri ile büyüyerek devam edeceğini söyledi.

Ruha Elektrik İş Geliştirme Direktörü İsmail Gökyar, enerji sektöründeki değişim ve dönüşümü şöyle değerlendirdi: ”Enerji tüketiminde yaşanan karbon salınımı, enerjide dışa bağımlılık ve iklim değişiklikleri gibi global gelişmeler, sürdürülebilir enerji modellerine geçişi zorunlu kılıyor. Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlarıyla elde edilen klasik enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılması, yenilenebilir enerjiye yöneliş, ekonomik büyüme ve enerji verimliliği açısından kritik öneme sahip olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de şirketin teknolojisini ve çözüm stratejilerini kullanarak ülkemizin ekonomik kalkınmasına hizmet eden Ruha Elektrik, ’Birlikte daha güçlüyüz’ mottosuyla Hyundai Electric’e hizmet etmeye devam edecek. Şirket olarak, bizlere bu misyonu ve vizyonu yükleyen tüm paydaşlarımıza ve yol arkadaşlarımıza katkılarından ötürü teşekkürü bir borç biliriz” açıklamasında bulundu.