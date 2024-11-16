Güney Marmara Feribot Seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Güney Marmara’da yapılacak feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gestaş A.Ş, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, 16 Kasım 2024 tarihinde Güney Marmara hattındaki feribot seferlerinin iptal olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler iptal edilmiştir. Ancak, Avşa’dan saat 06.00’da kalkacak olan Marmara, Balıklı ve Erdek seferi planlandığı şekilde yapılacaktır. Gün içindeki diğer tüm seferler ise hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir. 17 Kasım 2024 tarihinde ise Avşa’dan saat 06.00, Marmara’dan saat 06.45 ve Balıklı’dan saat 07.45’teki seferler de yine olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Marmara Ro-Ro tarafından yapılan açıklamada 16 Kasım 2024 tarihinde hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen seferler ise şöyle: "05.00 Erdek-Saraylar, 08.00 Saraylar-Barbaros, 08.30 Erdek-Avşa-Marmara, 10.00 Barbaros-Saraylar, 13.00 Marmara-Avşa-Erdek, 14.00 Avşa-Erdek, 16.00 Saraylar-Barbaros ve 16.00 Barbaros-Saraylar seferleri".