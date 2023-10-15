Güneybudaklar'da hizmet binası törenle hizmete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmangazi ilçesinin kırsal Güneybudaklar Mahallesi’ne kazandırılan hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Bursa’yı daha sağlıklı geleceğe taşımak amacıyla ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi mirasa kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kırsal mahallelerde sosyal yaşama değer katacak yatırımlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin Güneybudaklar Mahallesi’ne, vatandaşların faklı etkinliklerinde kullanabileceği bir hizmet binası kazandırıldı. Mahalle sakinlerinin düğün, köy hayrı, cemiyet, toplantı gibi birçok etkinlik için kullanabileceği hizmet binası, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Yavuz’un da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada Bursa’nın Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu ancak hızlı gelişmenin sancılarını da bir miktar yaşadığını söyledi. Gerek köyden kente, gerekse Anadolu’nun farklı illerinden yaşanan göçlerle birlikte ihtiyaçların da geliştiğini ve değiştiğini belirten Başkan Aktaş, "Bizler muhtarlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda her köşeye hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda dokunmadığımız bir köşe kalmadı desek mübalağa olmaz. Geciken, aksayan işler olmuş olabilir. Takdir edersiniz ki 2020 ve 2021 yıllarını pandemi süreciyle geçirdik. Sevdiklerimizi kaybettik. Tam normalleşiyoruz derken, ekonomik krizler ve ardından 6 Şubat depremleri geldi. Ama biz asla mazeret üretmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muhtarımızın köy eski camisi ile ilgili talebi oldu. İnşallah onunla ilgili de ne gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkenin birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacı var. Mahallelerimizde dokunmadık yer bırakmıyoruz. Bizler, birlik ve beraberlik içinde şehrimizi ihya etmek, abad etmek için canımızı dişimize taktık. Mahallemizde güzel buluşmalara ev sahipliği yapacak hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bursa Milletvekili Refik Özen de nerede ne ihtiyaç varsa gerek merkezi hükümet gerekse büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak oralara canla başla hizmet götürdüklerini vurguladı.

Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise yöre evladı olarak Güneybudaklar’a kazandırılan hizmet binası için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Güneybudaklar Mahalle Muhtarı Ali Öztürk de hizmete açılan hizmet binasının yanı sıra cami, istinat duvarları, altyapı, köy içi yolları ve arazi yollarının yapımı konusunda Büyükşehir Belediyesi’nden önemli hizmetler aldıklarını belirterek, Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Muhtar Ali Öztürk ve zanaatkar Nazif Oruç, günün anısına Başkan Aktaş’a, el oyması Kur’an rahlesi hediye etti. Açılışın ardından köy hayrına katılan Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, vatandaşlarla sohbet etti.