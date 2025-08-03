Güneye göç eden yüzlerce leylek İstanbul semalarında
Güneye göç etmeye başlayan leylekler, bugün İstanbul semalarında görüldü. Gökyüzündeki yüzlerce leylek vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Güneye göç etmeye başlayan leylekler, bugün İstanbul semalarında görüldü. Gökyüzündeki yüzlerce leylek vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Sıcak iklimi sevmesiyle bilinen leyleklerin güneye göçleri başladı. Bugün İstanbul’da Büyükçekmece semalarında yüzlerce leylek görüldü. Yüzlerce leyleği gökyüzünde gören vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Leyleklerin Avrupa’dan Türkiye’ye, daha sonrasında ise güney yarım küreye doğru göç ettiği biliniyor.