Güngören Belediyesi tarafından yürütülen yıkım işlemi sırasında yan binanın dükkanını su bastı

Güngören Güneştepe Mahallesi’nde iddiaya göre, Güngören Belediyesi tarafından yürütülen yıkım işlemi sırasında yan tarafta bulunan dükkanın depo kısmını su bastı. Mağdur edildiklerini dile getiren dükkan sahibi Barış Baskın “İSKİ’ye gidiyoruz muhatap bulamıyoruz. Belediyeyi arıyoruz muhatap bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

Güneştepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Güngören Belediyesi tarafından bir binanın yıkım işlemi sırasında yan tarafta bulunan işletmenin depo kısmını su bastı. Yaşanan su baskını nedeniyle belediye ve İSKİ yetkililerine başvuran dükkan sahibi Barış Baskın, bir sonuca ulaşamadı. 20 senedir kullanılmayan su kuyusunun taşması dükkanın sular altında kalmasına neden olurken, kendi imkanları ile suyu dışarıya tahliye eden işletme sahibi Barış Baskın muhatap bulamadığını ve mağdur olduğunu dile getirdi.

“Belediyeyi arıyoruz muhatap bulamıyoruz”

Olayın ardından Güngören Belediyesi’ni aradıklarını fakat muhatap bulmadıklarını dile getiren mülk sahibi Barış Baskın, “İhmalkarlık var. Adamın yoksa bir iş yapamıyorsun. Muhatap bulamıyoruz ne İSKİ’lerde ne de belediyelerde. Yan taraftaki bina 2 senedir boş. Onun yıkımına başlandığından beri bizim duvarlarımızın her tarafından su fışkırıyor. Dalgıçlarla birlikte kiracı veya yeğenlerim sabaha kadar burada duruyor. O suyu dışarı pompalıyoruz kendi gücümüzle. İSKİ’ye gidiyoruz muhatap bulamıyoruz. Belediyeyi arıyoruz muhatap bulamıyoruz. Burası Güngören Belediyesi tarafından yapılıyor. O yüzden muhatap bulamıyoruz. Birkaç sefer durdurdum, şimdi yine başladılar. Yine gideceğim durduracağım. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha 20 dakika evvel belediyeden geliyorum, İSKİ’ye gittik muhatap bulamadık. Şimdi bu bina yıkılsa ne olacak? Sorumlusu kim olacak? Güngören Belediyesi mi? Kimse de gelip bir şey yapmıyor. Kendi imkanlarımızla onların yıktığı inşaatın suyunu biz atıyoruz. Halbuki onların atması lazım. Kim bizi muhatap almıyorsa aynısı onun başına gelsin” dedi.

“Bilerek yapılan bir şey”

20 yıldır dükkanda bulunan kuyuyu kullanmadıklarını ifade eden Barış Baskın, Güngören Belediyesi tarafından başlatılan inşaatın ardından dükkanın her yerinden su geldiğini ve kurdukları sistemin dışarıya suyu çıkarttığını, o olmasa dükkanın içinde duramayacaklarını belirtti. Barış Baskın inşaata kepçe vurdurmayacağını söyleyerek “Bir şeyler dönüyor. Bana öyle geliyor ki, bu Güngören Belediyesi tarafından bilerek yapılan bir şey” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar durmayınca çileden çıktı

Öte yandan, inşaat işçilerinin uyarılara rağmen yıkım ve kazı çalışmalarına devam etmesi Barış Baskın’ı çileden çıkarttı. Baskın ve inşaat işçileri arasında kısa süreli bir sözlü tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Barış Baskın dükkanına giremediğini dile getirerek sinir krizi geçirmek üzere olduğunu söyledi.