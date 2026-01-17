Güngören'de 16 yaşındaki Atlas'ı 'yan baktın' kavgasında bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Güngören’de iki grup arasında ’yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki zanlının savcılık ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, "Atlas Çağlayan bana, ’ne bakıyorsun’ diyerek küfür etti ve üzerime geldi. Ben de, üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler " dedi.

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana gelmiş, iddiaya göre iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (16) yaralamış, ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.’yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına almış, işlemlerinin ardından ise Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilmişti. Zanlı, çıkarıldığı Hakimlikçe, tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Zanlı savcılık ifadesinde: "Karnına bir kez bıçağı vurdum"

Öte yandan, zanlı S.S.Ç.’nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olay tarihinde arkadaşlarıyla bir kafede oturduğunu belirten E.Ç., "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde A.H., A.H., S.Y., ve Musa isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Ben, arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan, olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana, ’ne bakıyorsun’ diyerek küfür etti ve üzerime geldi. Ben de, üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.H., bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. A.H. bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. A.H.’de bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önceden Atlas Çağlayan’ı tanımam. Suçlamaları anlattığım hali ile kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.