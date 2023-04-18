Güngören'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Kuzey Irak'ta öldürüldü

2007 yılında terör örgütü PKK'nın düzenlediği Güngören'de biri bebek 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli Kuzey Irak'ta öldürüldü.

Güngören'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Kuzey Irak'ta öldürüldü
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2007 yılında terör örgütü PKK’nın düzenlediği Güngören’de biri bebek 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli Kuzey Irak’ta öldürüldü.

2007’de Güngören’de PKK terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda biri doğmamış bebek, 18 kişi öldü. Saldırının faillerinden Hüseyin Türeli, Kuzey Irak’ta kimliği belirsiz kişilerce 6 kurşunla vurularak öldürüldü.