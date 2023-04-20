Güngören'de AK Partili aday ile vatandaş arasında güldüren 'kedi' diyaloğu

Güngören’de vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili Adayı Cüneyt Yüksel’den bir vatandaş kızı için beyaz kedi istedi. Yaşanan diyalog eğlenceli anlara sahne oldu.

AK Parti İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili Adayı Cüneyt Yüksel seçim çalışmalarına Güngören’de devam etti. İlçe genelinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Yüksel, daha sonra pazarcı esnafı ile buluştu. Pazarda vatandaşlara gül dağıtıp bayramlarını kutlayan Yüksel, çocuklara da oyuncak verdi.

Gülümseten kedi diyaloğu

Yüksel’in pazar ziyareti renkli anlara sahne oldu. Kızıyla alışverişe çıkan bir vatandaş, Milletvekili adayını görünce, ‘Beyaz bir kedi istiyorum’ dedi. Yüksel de kadının bu talebini geri çevirmeyerek yerine getireceğini söyledi.

Pazar ziyareti sırasında konuşan Cüneyt Yüksel, "Sahayı çok güzel gördük gerçekten gümbür gümbür geliyoruz. Vatandaşımızın çok büyük bir teveccühü var. ‘Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Reis yapar’ diyorlar. Büyük bir güven duyuyorlar. İstikrarın, kalkınmanın, büyümenin devam etmesini istiyorlar. Vatandaşlarımız zaman zaman bize değişik taleplerle geliyor. Bizden kedi istediler. İnşallah yerine getireceğiz. Ben de kedileri çok seviyorum. Beyaz kedi istediler. Ben de, beyaz bir kedi inşallah onlara vereceğimizi söyledim. Vatandaşlarımız taleplerde bulunuyorlar biz de onları mümkün olduğunca yerine getiriyoruz” dedi.