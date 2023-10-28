Güngören'de binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Güngören’de kentsel dönüşüm için boşaltılan bir bina yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Çökme sırasında 2 bina hasar alırken, yapılan aramada enkaz altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Binanın çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Geçit Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkım çalışması yapılan boş bina çöktü. Bina yıkılmadan dakikalar önce çatırdama seslerini duyanlar sokaktaki vatandaşları duyarak uzaklaştırdı. Büyük bir gürültü ile arkaya doğru çöken bina nedeniyle 2 bina da hasar aldı.

AFAD ve K-9 arama köpeği ile arama yapıldı

Vatandaşlar panikle etrafa kaçarken, etrafı toz bulutu kapladı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis iki sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri ise arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bina altında kimsenin kalıp kalmadığını öğrenmek için AFAD ve K-9 arama kurtarma köpeği ile inceleme yapıldı. Yapılan incelemede çöken binanın altında kalan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürürken inşaat firması hakkında cezai işlem uygulandı. Öte yandan binanın çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.