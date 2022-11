Güngören'de bir kadının pişmesi için ocağa koyduğu süt bomba gibi patladı

TAKİP ET

Güngören’de bir kadının çocuklarına içirmek için ocağa koyup ısıttığı süt bomba gibi patladı. Kadın şoke olurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Süt ısıtan Miray Bal Gezmiş, "Cezveye sütü bıraktıktan 5 dakika içinde bir anda patladı. Çok şaşırdım ilk defa sütün patladığını gördüm daha önce hiç böyle bir durum başıma gelmemişti" dedi.

Olay, Güngören’de 21 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Miray Bal Gezmiş marketten Sütaş markasının sütünü aldı. Sütü çocuklarının içmesi için ocağın başına geçti. Süt cezvede piştiği sırada bir anda patladı. Neye uğradığını şaşıran kadın şoke oldu. Bu esnada 16 aylık bebeğinin annesinin kucağında olmaması olası bir kazanın önüne geçti. Patlama sesini duyan Miraç bebek ağlayarak annesine koştu. Anne Miray Gezmiş çocuğunu hemen sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o anlarda kameraya yansıdı.

"5 dakika içinde bir anda patladı"

Miray Bal Gezmiş, çok korktuklarını dile getirerek, “Pazartesi günü öğleden sonra gerçekleşti evde süt bitmişti süt almaya gitmiştim eve geldim normalde hep birlikte yemek pişiririz süt ısıtırız. O gün tesadüf eseri ablam kahveye gelmişti kızım buradaydı oğlum içerdeydi, sütü koydum 5 dakika içinde bir anda patladı. Çok şaşırdım ilk defa sütün patladığını gördüm daha önce hiç böyle bir durum başıma gelmemişti. İlgili markaya mail attım, sosyal medyadan görüntüleri ve fişi gönderdim. Hemen iletişime geçtiler. Seri ve barkot numaralarını aldılar. Ben sütleri toplatıp kalben gelecek bir özür beklemiştim çünkü benim çocuğum kucağımda da olabilirdi ya da herhangi bir anne babada bunu yaşayabilirdi. Ben kimsenin benim yaşadığını yaşamasını istemiyorum. Allah bizi korudu çok tesadüfü bir şekilde kucağımda değildi. Yetkililere seslenmek istiyorum! Lütfen bizi yok saymayın aradan 5 gün geçti ondan sonra beni ziyaret etmek istediniz. Bunlar hemen hallolması gereken şeyler bir insanın başına kötü bir şey mi gelmesi gerekiyor. Aradıklarında 2 paket süt bırakmak istediler Allah’a şükür ihtiyacımız yok. Benim amacım kimsenin başına gelmesin. Çocuklarımız ve her canlı çok kıymetli. Cezveye sütü bıraktıktan sonra ocağın altını yaktım bir anda her yere sıçradı, bana doğru geldi bebeklerimle Sütte başında beklenmesi gereken bir içecek, kahveyi hazırlamak için yöneldiğim sırada oldu. İnternetten araştırma yaptım pek bilgim yoktu bakteri üreten sütler ısınmaya geçtiği an bakteriler dibe çöktüğü için patlıyormuş doğruluğundan emin değilim. Bozulmuş bir sütmüş patladı” dedi.