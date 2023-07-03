Güngören'de ikinci el eşya dükkanı alev alev yandı

İstanbul’un Güngören ilçesinde ikinci el eşya satan bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre yangın, Güngören Sanayi Mahallesi Sadık Sokak’taki ikinci el ürün satan bir iş yerinin depo kısmında çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası dükkanda maddi hasar oluşurken dükkanın alev alev yandığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.