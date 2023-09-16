Güngören'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Güngören’de bir iş yerinin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, seken kurşun doğalgaz panosuna isabet ederek patlamaya neden oldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde bir iş yerinin önünde meydana geldi. Signatullah U., iddiaya göre nişanlısının çalıştığı kuaför dükkanı yakınlarında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına kurşun isabet eden Signatullah U. yaralanırken, seken kurşunlardan biri doğalgaz panosuna isabet ederek patlamaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekipler doğalgaz panosunu onardı. Ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.