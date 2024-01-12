Güngören'de yıkım esnasında 2 bina hasar gördü

Güngören’de bina yıkımı esnasında yanındaki 2 binanın duvarında hasar oluştu. Binalarda bulunan 1 daire ve iş yerinin içi molozlarla kaplandı.

Olay dün sabah saatlerinde Güngören Haznedar Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm sebebiyle yıkımı yapılan binanın yanındaki 2 binanın duvarları hasar gördü. Yıkımı yapılacak binanın yakınında olan binalar tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Hasarın meydana geldiği 5 katlı binanın 2. katındaki dairenin içerisindeki eşyalar da zarar gördü. Koltuklar yırtıldı, sandalyelerin bacakları kırıldı. Diğer binadaki mobilya imalathanesinin duvarı da yıkım esnasında çöktü. Olayla ilgili binanın müteahhidi ve belediye tarafından çalışma başlatıldı. Binanın duvarı yeniden örüldü.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini, “Vatandaş zamanında duvar örmemiş. Yan binanın duvarını kullanıyor. Orada bir mağduriyet var. Bu onun kendi hatası. Kendi hatasını da kendisi telafi edecek. Kendisi de kabul ediyor. Binada kimse yok zaten. Yıkım esnasında olmaması lazım zaten. Mağduriyetler de giderilmiş" dedi.