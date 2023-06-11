Güngören'de yıkım sırasında yan bina zarar görünce arbede yaşandı

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkımı sırasında yan bina zarar gördü. Bina sakinleri ile kepçe operatöre arasında çıkan arbede kameraya yansıdı.

Güngören'de yıkım sırasında yan bina zarar görünce arbede yaşandı
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Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkımı sırasında yan bina zarar gördü. Bina sakinleri ile kepçe operatöre arasında çıkan arbede kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Yeşilyurt Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bitişiğindeki binadaki daire, iddiaya göre kepçe operatörünün dikkatsizliği nedeniyle zarar gördü. Yıkılan binanın kolonları yan binanın cam ve duvarını kırdı. Bunun üzerine daire sakinleri, kepçe operatörüne tepki gösterdi. Bina sakinleri ile kepçe operatörü ve inşaat çalışanları arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Kolundan yaralanan kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı. Daha sonra yan binada zarar gören duvar ve camlar inşaat sahipleri tarafından onarıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.