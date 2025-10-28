Güngören'de yol çöktü, kamyonet çukura düştü

İstanbul’un Güngören ilçesinde markete ürün getiren bir kamyonet, yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, kamyonet ise kepçe yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Olay, 12.00 sıralarında Güngören Tevfik Fikret Caddesi’nde meydana geldi. Fatih Almut yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken yolun aniden çökmesiyle büyük bir çukura saplandı. Market ürünü getiren kamyonetin yolda kalması üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ardından sevk edilen belediye ekiplerine ait bir kepçe, aracı bulunduğu yerden çıkardı.

"Yol çöktü, kaldık"

Kamyonetin sürücüsü Fatih Almut, "Markete ürün getirmiştim, bir anda yol çöktü, kaldık. Ardından polis ve belediye ekiplerine haber verildi. Onlar da geldi bizi kurtardı. Zararımız var mı bilmiyorum, sonrasında bakacağım. Allah’tan yavaştım, araç devrilmedi. Yoksa daha büyük facia olurdu" dedi.

Kamyonetin kurtarılmasının hemen ardından belediye ekipleri, çöken yola mıcır dökerek çukuru kapattı. Yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapalı kalan cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeniden ulaşıma açıldı.