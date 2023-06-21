Güngören'de yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Güngören’de bulunan bir iş yerinde asansör bakım ekibi tarafından yük asansörünün bakımı yapıldığı sırada asansör devrildi. Asansörün devrilmesiyle altında kalan 36 yaşındaki asansör bakım işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay 14.30’da Güngören Mehmet Nezih Özmen Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin içinde yük taşımak için kullanılan asansörün arıza vermesiyle asansör bakım ekibi iş yerine çağrıldı. Bakım ekiplerinin çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle asansör koptu. O sırada kapı ile kabin arasında bakım çalışmalarını yürüten Kazım Soğancı asansörün üzerine devrilmesiyle altta kaldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

36 yaşındaki asansör bakım işçisi Kazım Soğancı’nın hayatını kaybetmesiyle birlikte olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının bitmesinin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.