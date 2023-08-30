Güngören'deki silahlı çatışma: Olay yerinden geçen şahıs kurşunların hedefi oldu

Güngören’de bir kahvehanede çıkan silahlı çatışma esnasında olay yerinden geçen ve kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre, kahvehaneye gelen bir grup silahla etrafa rastgele ateş etti. O sırada kahvehanede bulunan kişiler de karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, o esnada oradan geçen Servet Aytaş kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Çatışmayla ilgisi olmayan Aytaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırganlardan birini kaçarken kıskıvrak yakaladı. Aytaş’ın cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.