Günler sonra enkaz altında ilk su

Ankara’nın Nallıhan ilçesinden deprem bölgesine giden Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) ekipleri, İslâhiye’de enkaz altında ulaştıkları kadına günler sonra ilk suyu içirdiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep’in İslâhiye ilçesine giden 25 kişilik KİAŞ ekibi, enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, birinin ismi Merve olduğu öğrenilen 2 kadını saatler süren bir çalışma sonucu kurtardı.

Enkaz altında sıkışmış halde ulaştıkları ilk kadınla sıcak diyalog kuran yapan ekip üyeleri, yanlarındaki su şişesinin kapağı ile kadına su içindiler. Yöneltilen ‘Türkçe biliyor musun?’ sorusuna ‘Evet’ diyen kadın, ikinci bir kapak suyun ardından ‘Yeter’ dedi. Ekip görevlileri de ‘Güzel ablam, afiyet olsun’ diyerek kadınla güzel bir diyalog geliştirdiler. Yapılan çalışmalar sonucu her iki kadında kurtarıldı.