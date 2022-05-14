Günlerdir kayıptı, eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Tuzla'da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen kayınpeder, Cinayeti kızımın namusu için işledim dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 14.05.2022 13:48
  • Güncelleme: 14.05.2022 15:07
Günlerdir kayıptı, eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tuzla’da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen kayınpeder, "Cinayeti kızımın namusu için işledim" dedi.

Tuzla’da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olarak aranan Uğur Kahraman’ın cansız bedenine ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin S., eski damadı Uğur Kahraman’ı öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf sonrası ekipler, öldürülen Kahraman’ın cesedini bir asansör boşluğunda varilin içinde buldu. Hüseyin S.’nin kendi evine çağırdığı eski damadı ile tartıştığı ve tabancasını çıkartarak alnından vurduğu öğrenildi. Olayın ardından kayınpeder, cesedi boş bir varilin içine koyarak kendi evinin bahçesine sakladı. Kayınpeder Hüseyin S., daha sonra varili kendi ailesinin evine götürerek apartmanda bulunan asansör boşluğuna koydu. İddiaya göre varil ağır olduğundan Hüseyin S., kapısının önünden geçen bir hurdacıdan para karşılığında yardım istedi. Bilgisi olmadan yardım eden hurdacıyla birlikte şahıs varili taşıdı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

“Cinayeti kızımın namusunu korumak için işledim”

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin S., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Kayınpederin verdiği ifadede kızının namusu için cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü. Zanlı gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Kızımı öldüren, uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu, torunlarımın namusu için işledim” cevabını verdi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

2
Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

5
Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’

6
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz: '3 yılda başarı hikayesine imza attık'

Başkan Yılmaz: ‘3 yılda başarı hikayesine imza attık’

Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

DAHA FAZLA
Alipaşa'dan gol rekoru 12-0

Alipaşa’dan gol rekoru 12-0

Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'

Esen ‘Kaftancıoğlu yalnız değildir’

Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'