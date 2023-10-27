Günlerdir kızından haber alamayan gözü yaşlı anne: 'Ne olur kızımı bulun'

Sultangazi’de iddiaya göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınla yaşamak için evinden ayrılan 19 yaşındaki kızdan günlerdir haber alınamıyor. Kızının fotoğrafına sarılıp gözyaşlarına boğulan anne Saliha Kılıç, "Ne olur kızımı bulun" diyerek yardım istedi.

Olay 4 Ekim tarihinde Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, son zamanlarda davranışları ve ile arkadaş ortamı değişen 19 yaşındaki Dilara Açıkgöz isimli genç kız, kendisini uyaran annesiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla sürekli olarak görüşüp buluştuğunu öğrenen anne Saliha Kılıç, bunun üzerine kızının cep telefonuna el koydu. Annesinin telefon hattına el koymasına kızan genç kız, 4 Ekim’de evinden ayrıldı. Gözyaşlarına boğulan Saliha Kılıç, kızından haber alamadığını belirterek yardım istedi.

"Ne olur kızımı bulun başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum"

Günlerdir kızından haber alamayan ve başına kötü bir şey gelmesinden korktuğunu belirterek yardım isteyen anne Saliha Kılıç, "10 yıl önce eşim çalışmadığı ve eve bakmayıp geçindirmediği için eşimden ayrılmak zorunda kaldım. Kızım Dilara ile birlikte yaşıyordum. Kızım çok küçüktü masaların altında baktım, büyüttüm, okuttum. 4 Ekim’de kızım evden ayrıldı. Son zamanlarda kızım çok değişti lisenin son senelerinde ergenliğe girdiği zamanlarda çok değişimler yaşamaya başladı. Beni dinlemiyordu, geceleri eve geç geliyordu. Kızım akşam saatlerinde gezme eve erken gel dediğimde bana karşı çıkıyordu, dinlemiyordu ve hoşuma gitmeyen tasvip etmeyeceğim arkadaşları olduğu için onlardan uzaklaştırmaya çalıştım. Bu nedenle benden uzaklaşmaya başladı ve 4 Ekim’ de evden ayrıldı. Bu zamandan beri kızımdan hiçbir şekilde haber alamıyorum canından endişe ediyorum. Arin isimli bir bayanın yanında olduğundan endişe ediyorum bu bayan gece kulüplerinde, barlarda tercih etmeyeceğim işlerde çalışıyor. Kızımın bu bayanın yanında olduğundan şüphe ediyorum. Bu bayanın isminin de Arin olduğunu düşünmüyorum takma isim kullanıyor. Bu bayan aslında Mersinliymiş kızımla olmasını tercih etmiyorum. Allah rızası için devlet büyüklerimiz, polislerimiz, savcılarımız ne olursunuz bana yardım edin. Allah rızası için artık gitmediğim kapı kalmadı, çalmadığım kapı kalmadı ne olur bana yardım edin. Benim tek evladım var tek başıma baktım büyüttüm. Yalvarırım ne olursunuz artık yapacağım bir şey kalmadı. Daha önce bir televizyonun kanalına çıktım kızıma çağrı yapmak için ben programa çıktıktan sonra aramış dönmeyeceğini ve annem hattımı elimden aldığı için dönmeyeceğim demiş. Ama kızım bu mu değil mi onu da bilmiyorum. Demek ki izliyor programı. İzliyorsan kızım ne olur yine dön gel tekrar seni çağırıyorum. Dön gel kızım ben senin hayatından endişe ediyorum. Ne olursa olsun sana hiçbir şekilde bir şey söylemeyeceğim kızmayacağım. Gel kızım gittiğin yol yol değil, yanında kaldığın insan normal bir insan değil sana zarar verebilir. Senin kötü haberini almak istemiyorum. Seni kötü yollara düşürürler dön gel kızım. Tekstilde çalıştığım zamanlarda kızımı masanın altında kumaş serip orada yatırdım, büyüttüm tek başıma çalıştım onu okuttum. Ortaokul lise tek başıma baktım liseyi bitirdikten sonra üniversiteye de göndermek istedim okumasını çok istedim ve kızım seni ehliyet kursuna göndereyim bir meslek edinme kursuna göndereyim dedim hiçbirini istemedi. Giyinmesi değişti, arkadaş ortamı değişti, bana karşı tavırları değişti ve akşamları geç gelmelere başladı. Kızım yavrum dedim belki düzelir diye yine ona kucak açtım ama son zamanlarda aklını çeldiler. Kızımı benden uzaklaştırdılar. Ama ne olursa olsun ben yavrumu istiyorum. Geri gelsin istiyorum. Böyle arkadaşların faydası olmaz. Kızım ne olursun o seni kötü düşürürler" dedi.