Günlerdir sınırda bekleyen tır şoförleri: 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'

İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerine doğru yola çıkan tır sürücüleri, Edirne’de bulunan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında günlerdir sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu 37 kilometreye ulaşırken, Kapıkule Sınır Kapısı’nda da yaklaşık 4 bin tır işlemlerinin yapılması için sıra bekliyor.

Bulgaristan gümrüklerinin yetersiz çalışması ve yoğunluğa karşılık verememesi nedeniyle çaresizce günlerdir sırada bekleyen tır sürücüleri, gece gündüz yollarda beklerken zor anlar yaşadıklarını dile getirdi. Yol boyunca tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerini belirterek, ‘İnsanlıktan çıktık’ diyen sürücüler, insanlığa yakışmayacak şekilde ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

“Sıraya girdik, sıra ilerlemiyor”

İstanbul’dan Polonya’ya yük götüren Mustafa Dönmez, 37 kilometreden sıraya girdiğini belirterek, “Geceleri uyuyamıyoruz. Uyuduğumuz zaman sıra kaçıyor, ilerleyemiyoruz. Burada 50 saatten fazla sıra bekliyoruz. 37 kilometreden sıraya girdik, sıra ilerlemiyor. Bulgaristan tarafı yavaş işliyor, ondan dolayı da sıra oluyor” dedi.

“Tuvalet ihtiyacımızı karşılayamıyoruz”

Manisa’dan Romanya’ya gittiğini söyleyen Batuhan Özkan, dün sabah 53 kilometreden sıraya girdiğini ifade etti. Özkan, “Dün sabah 53 kilometreden sıraya girdik. Sıra çok tahminimce 2 gün daha burada sırada bekleyeceğiz. Bu sıraların sebebi, hepimizin ortak derdi Bulgaristan. Bulgaristan çalışmıyor, gümrük çalışmıyor. Aracımızı yeri geliyor 2 gün hiç ilerletmiyoruz. Toplam Bulgaristan’ı da geçmemiz 5 günü buluyor. Burası şu anda Hamzabeyli, Kapıkule’de ise meslektaşlarımız parka girmek için 100 saat, 140 saat sıra bekliyor. Tuvalet ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. İhtiyaçlarımızı sıraya girmeden karşılamaya çalışıyoruz. Yetkililer sesimizi duysun” şeklinde konuştu.

“Yetkililer sezimizi duysun, hem Avrupa’ya hizmet ediyoruz hem de Türkiye’ye”

Balkan ülkelerine ürün taşıyan tır şoförü Ali Yılmaz, yetkililerin sıra konusunda bir çözüm bulması gerektiğini belirterek, “Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda çok sıkıntı çekiyoruz. En büyük problemimiz tuvalet ihtiyacı. Yetkililere sesleniyorum, sesimizi duysun. Hem Avrupa’ya hem de Türkiye’ye hizmet ediyoruz. İhracatın artması çok güzel Türkiye açısından. Gelişmekte olan ülkeyiz sonuç olarak. İhracatın artması çok iyi ama bizler de burada şoförler olarak eziliyoruz. Yol üzerinde hiçbir tuvalet ihtiyacımızı yapacak bir yer yok. Artık tarlalara giriyoruz. 53 kilometreden sıraya girdik 2 gün önce. Daha da 33 kilometre var” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Gürsu ise 3-4 gün boyunca sıra beklediklerini vurgulayarak, sıranın dün gece 50 kilometreyi bulduğunu ifade etti.