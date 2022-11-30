Günlerini kutlayıp 2 bin kişiye pilav dağıttılar

30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedeniyle Bilecik’te bir araya şoförler duaların ardından 2 bin kişeye pilav dağıttılar.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından Atatürk Parkı’ndan 30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedeniyle ardından 2 bin pilav dağıttılar. Duaların ardından bir konuşma yapan Oda Başkanı Selman Aydeniz, "Dört teker üzerinde rızıklarının peşinde olan, ailesi, çocukları ve yuvası kullandığı araçlar olan, gecesi gündüzü her türlü tehlikeyi göze alarak yollarda geçen, kazandığı her kuruşu anasının ak sütü gibi helal olan, çilekeş, vefakar, cefakar şoför esnafımızın, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutlar, kazasız, belasız, hayırlı işler bol kazançlar dilerim" dedi.

Açıklamanın ardından yaklaşık 2 bin kişiye pilav ayran ikram edildi.