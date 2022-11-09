Günlük 4 bin metreküp çöp sızıntı suyunu arıtacak dev tesis açıldı

Tesisi birlikte açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yapılan hizmetlerin siyasi partilere değil, vatandaşlara ait olduğu görüşüne vurgu yaptı. “21. yüzyıla yakışan bir şehir olmayı başaracağız” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kentsel, çevresel, sosyal risk ve tehlikelere karşı vatandaşımızı bilinçlendirerek, hep birlikte mücadele etmek istiyoruz. O bakımdan; İstanbul'un belki de en büyük tehdidi olan, siyasal bir kısım buluşmalarda, ihmal etmeksizin, ‘Kanal İstanbul’ ismini anan herkese de buradan sesleniyorum: Bu riski de milletçe, 16 milyon İstanbulluyla bertaraf edeceğiz. İstanbul'un hafızasından ve gündeminden bunu kaldıracağız” şeklinde konuştu. Şile Kömürcüoda'da da benzer bir tesis inşa edeceklerinin müjdesini veren İmamoğlu, “Arkadaşlarımla konuştuğum üzere; buradaki gibi bir imalat süresi değil, bir yılı biraz aşkın bir imalat süresiyle, oradaki bu sorunu da sıfırlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, günlük 4 bin metreküp atık artıma kapasitesiyle, kategorisinde Avrupa’nın en büyüğü olacak Silivri Seymen Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’ni İstanbul’a kazandırdı. Çevreyi, tarım alanlarını ve yer altı sularını koruyan çevre dostu proje, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete açıldı. İmamoğlu, Büyükkılıçlı Mahallesi’nde hizmete giren dev tesisin açılışında bir konuşma yaptı.

SİLİVRİ BELEDİYESİ’NE “BOĞLUCA YAŞAM VADİSİ” TEŞEKKÜRÜ

“İstanbul'un dere yataklarının daha fazla yapılaşmasına izin vermemek, korumak, geliştirmek ve özellikle yeşil alanlarıyla yaşam vadilerine dönüştürme meselesini çok önemsiyoruz. Bunun için yoğun bir çaba içerisindeyiz” diyen İmamoğlu, bu kapsamda Silivri Boğluca Yaşam Vadisi'nin birinci ve ikinci etaplarını açtıklarını hatırlattı. Vadinin 3 ve 4. etaplarını ise Silivri Belediyesi tarafından tamamlanacağını aktaran İmamoğlu, “Şöyle bir durum var: Boğluca Yaşam Vadisi'nin yarısını bir partinin mensubu olan bir belediye yapmış olacak. Diğer bölümü de başka bir partinin mensubu olduğu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olacak. Peki şöyle mi olacak? Yani yarısını o partinin mensubu olan vatandaşlar kullanacak, diğer yarısını da başka partinin mensubu olan vatandaşlar mı kullanacak? Hayır. O bakımdan tam da bu anlamda Silivri Belediyemizin sağduyulu davranışı, iş birliği yapması ve beraber iş üretmek kabiliyetini ortaya koyarak, bizimle beraber masada düşünerek, paylaşımda bulunmasını takdirle karşılıyor ve değerli buluyorum. Hepinizin huzurundan Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ HESAPLARI DEĞİL, VATANDAŞIN ÇIKARINI ÖNDE TUTARSAK…”

Hemen her alanda, her ilçe belediyesiyle benzer iş birliklerine açık olduklarının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çünkü siyasi hesapların değil, vatandaşımızın çıkarlarının önde tutulduğu bir süreci var edersek, işte o zaman vatandaşımız kazançlı çıkar, milletimiz kazançlı çıkar. Memleketimiz, yöremiz, ilçemiz, İstanbul'umuz ve Türkiye'miz kazançlı çıkar. Bizlerin bugün ortaya koyduğu hizmetler, ama bunun adı Silivri olsun, ama Büyükşehir Belediyemiz olsun, ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin hükümeti olsun; ortaya konan çalışmalar, faydalı iş birlikleri, projeler, üretimler milletimize aittir. Vatandaşımıza aittir. Bir siyasi partinin projesi olamaz. Siyasi partiler, süreçlere dair araçtır. Bizler, sürece iyi hizmet yapmak zorunda olan, vatandaşlarımızın takdirleriyle seçilmiş insanlarız. Vatandaşların vergileriyle yapılan her projenin sahibi de net olarak vatandaşımızdır. Bunu hepimiz, böyle kabul edeceğiz. Yöneticilerin kendi farklarını ortaya koyacakları alan ise, işin yapılma biçimiyle ilgilidir. O, kabiliyet tarafında kendini ortaya koyar iş birliği süreci yöneterek. Kamu bütçesini zarara uğratarak mı yaptın? Doğru mu yaptın? Zamanında mı yaptın? Ya da işi bilimsel olarak mı yürüttün? Eksik kusurlu mu yaptın? Ya da 1 yıllık işi, 5 yılda mı yaptın? Bunlara bakmak gerekir.”

“PROJEYİ YÜZDE 3 BİTİRİLME ORANIYLA TESLİM ALDIK”

Açılışını yaptıkları projeyle ilgili konuşan İmamoğlu, “Bu proje, önceki dönem hazırlanmış, projelendirilmiş, 2018 başında başlatılmış ve sözleşmeye göre de 32 ayda bitirilmesi gereken bir projedir. Ama biz, 2019’da, yarı süresinden daha fazlası geçtiği bir dönemde, ne yazık ki bu projeyi yüzde 3 bitirilme oranıyla teslim aldık. Yani biz göreve geldiğimizde, sahanın kısım hafriyatı alınmıştı” bilgilerini paylaştı. İstanbul gibi bir metropolde, projelerin geciktirilmesinin veya yapılamamasının bedelinin ne kadar ağır olduğunu bir bilen yönetim olduklarının altını çizen İmamoğlu, “Süreci hassasiyetle ele aldık. Bugünkü noktaya getirdik. Ve ileri seviyede bir arıtma teknolojisine sahip projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. Tesisin kendi kategorisinde Avrupa’nın en büyük çöp sızıntı suyu arıtma tesisi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Volkan Bey, çok can alıcı bir noktaya değindi. İstanbul'da ilçe belediyeleriyle başlayan evsel atık toplama sürecinin aşamalarından bahsetti. Kesinlikle dünyanın varmak istediği nokta, sıfır atık düzeyine ülkelerin, şehirlerin erişmesidir” diye konuştu.

ŞİLE KÖMÜRCÜODA MÜJDESİ

Kentin Anadolu yakasında bulunan Şile Kömürcüoda'daki çöp depolama alanında da benzer bir tesisin inşasına hızlıca başlayacaklarını duyuran İmamoğlu, “Arkadaşlarımla konuştuğum üzere; buradaki gibi bir imalat süresi değil, bir yılı biraz aşkın bir imalat süresiyle, oradaki bu sorunu da sıfırlamış olacağız. Kömürcüoda, yıllardır var. Oradaki çöp sızıntı suyu sorunu, sadece orada lokal bir alanda kalmıyor. Burada olduğu gibi, denize kadar etraftaki doğayı kirleten bir kavramı Kömürcüoda'da da bertaraf edebilmenin inşallah gururunu yaşayıp, Anadolu Yakası'nda da sorunu sıfırlamış olacağız. Bütün bunlar, İstanbul gibi atıkların yüzde 68’inin ne yazık ki düzenli depolama yöntemleriyle bertaraf edilmesi yönteminin ortaya konduğu bir şehirde, önemli yatırımlar. Biz de yönümüzü sıfır atığa doğru çevirmiş bir şehir olarak, umuyorum ki çok hızlı hareketlerle 21. yüzyıla yakışan bir şehir olmayı başaracağız” ifadelerini kullandı. İstanbul’un bu anlamda acelesi olduğuna ve kaybedecek bir anının bulunmadığına vurgu yapan İmamoğlu, “Her alana hızlı el atmak istiyoruz. Her konuda köklü çözümleri hayata geçirmek istiyoruz. Kentsel, çevresel, sosyal risk ve tehlikelere karşı vatandaşımızı bilinçlendirerek, hep birlikte mücadele etmek istiyoruz. O bakımdan; İstanbul'un belki de en büyük tehdidi olan, siyasal bir kısım buluşmalarda, ihmal etmeksizin, ‘Kanal İstanbul’ ismini anan herkese de buradan sesleniyorum: Bu riski de milletçe, 16 milyon İstanbulluyla bertaraf edeceğiz. İstanbul'un hafızasından ve gündeminden bunu kaldıracağız” şeklinde konuştu.

YILMAZ: “EKREM BEY’İN DE İFADELERİYLE; BU GİBİ HİZMETLER, SİYASİ PARTİLERİN DEĞİL, VATANDAŞINDIR”

İstanbul’un lehine olacak her konuda, her kurumla iş birliğine açık olduklarını belirten Silivri Belediye Başkanı Yılmaz da duygularını, “Bu gibi hizmetlerin, bu gibi açılışların, -Ekrem Bey'in de ifadeleriyle- siyasi partilerin hizmetleri olmadığını, siyasi partilerdeki rozetlerini yakasından çıkarmış ve şehre hizmet eden belediye başkanları tarafından, sizin kaynaklarınızla, sizden topladığımız kaynaklarla, tekrar size geri dönüşü olduğunu hep ifade ettik. Bu tür yatırımlarını, bu tür açılış törenlerini siyasi mülahazalardan, siyasi çıkışlardan, siyasi tartışmalardan uzak tuttuk; uzak tutmaya da inşallah devam edeceğiz” sözleriyle dile getirdi. Konuşmaların ardından; İmamoğlu, Yılmaz, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan tarafından butonlara basılmasıyla tesis resmen hizmete girmiş oldu.

ÇÖP SIZINTI SULARI, EVSEL ATIK SUYUNDAN 55 KAT FAZLA KİRLİLİK YÜKÜNE SAHİP

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ise, konuşmasında, açılışı yapılan tesisle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Gürkan’ın paylaştığı bilgilere göre; Silivri Seymen Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, günlük 4 bin metreküp atık artıma kapasitesiyle, kategorisinde Avrupa’nın en büyüğü olacak. 40 bin metrekare alan üzerine kurulu tesis; Sızıntı Suyu Giriş Yapısı, Lagün (5 bin metrekare), Terfi/Dengeleme Havuzu, Biyoreaktör (7 bin 500 metrekare), Blower Binası, Membran Binası, Çamur Binası, Atölye Binası, İdari Bina’dan oluşuyor. Toplam yatırım bedeli 220 milyon TL olan tesiste, evsel atık suyuna oranla ortalama 55 kat fazla kirlilik yüküne sahip çöp sızıntı suları; hava, toprak, su ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde arıtılacak.