Günlük ev kiralayanlara 1 milyon liraya kadar ceza gelecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) günlük kiralanan evlerle ilgili yeni yasa teklifi hazırlığı içerisinde olduğunu dile getiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, kurallara uymadan ev kiralayanların 1 milyon liraya yakın ceza ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulu 28’inci dönem 2’nci yasama yılı çalışmaları 1 Ekim Pazartesi günü başladı. Uzun zamandır gündemde olan günlük kiralık evler için yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa düzenlemesinin detayları da ortaya çıktı. Düzenlemenin detayları hakkında bilgiler veren Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, kiralama yapacak kişilere ruhsat zorunluluğu getirileceğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ‘turizm konutu’ ruhsatı almayan ve yasal yükümlülüklere uymadan evlerini kiraya verenlerin yaklaşık 1 milyon lira ceza alacağını belirten Duman, ruhsatsız evleri kiralayanların da para cezasına çarptırılacağını ifade etti.

“Komşudan bile izin alınacak”

TBMM tarafından onaylanması ve önümüzdeki süreçte Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen yeni düzenleme hakkındaki detaylardan bahseden Duman, günlük ev kiralama hizmeti verenlerin de birçok düzenleme yapması gerekeceğini söyledi. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan geçerli belgelerin alınması gerektiğini dile getiren Duman, “Son yıllarda oldukça artan günlük ev kiralama hizmeti için TBMM’nin bir yasa düzenlemesi getirmesi bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde başlayan yasama yılı çalışmaları neticesinde günlük kiralık evler için hazırlanan yeni düzenlemenin detayları belli oldu. Düzenlemeye göre günlük ev kiralama hizmeti verenlerin öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ‘Turizm Konutu’ ruhsatı alması gerekecek ve konutun dışına asması istenecek. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin evlerini kiraya veremeyeceği gibi tek sorumlulukları da bu olmayacak. Mesela günlük ev kiralama hizmeti vermek isteyenler artık komşularından bile izin almak durumunda olacak. Düzenleme detaylarında, hizmet sağlayıcılarının her bir komşudan muvafakatname alması zorunluluğu olduğu belirtilirken, apartman sakinlerinden bir kişi bile itiraz ederse kiralama işlemi yapılmayacak. Yasal zorunluluklara uymayan kişiler ise yaklaşık 1 milyon liraya yakın para cezası ile karşı karşıya kalacak” dedi.

“Otel konforunda olacak”

Yeni düzenleme ile günlük ev kiralayan vatandaşların daha düzgün şartlarda hizmet alacağını dile getiren Şule Duman, ruhsatsız ev kiralayanların da para cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Kiralama hizmeti verenlere hangi yasal zorunluluklar olduğu hakkında bilgiler veren Duman, “Ruhsat almak isteyen kişilerin komşularından muvafakatname almasıyla yapması gerekenler bitmeyecek gibi gözüküyor. Öncelikle günlük kiraya verilecek olan evlerde bulunması gereken özellikler olacak. Düzenlemenin detaylarına göre mesela söz konusu evlerde yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atık kontrol belgesi zorunlu tutulacak. Ayrıca ev içerisinde, otellerde bulunması zorunlu olan saç kurutma makinesi, şampuan, nevresim ve havlu gibi ürünlerin de bulunması istenecek. Bir nevi bu evler otel konforunda olacak diyebilirim. Bunlara ek olarak kimlik bilgilerinin tıpkı otellerde zorunlu olduğu bu evlerde de kayıt altına alınması gerekecek. Emniyet kayıtları için alınacak olan bilgilerin kolay ve hızlı yapılabilmesi için e-Devlet uygulamasının kullanılacağı öngörülüyor. Tabii, burada bilgi paylaşımı yapmayan ev sahipleri de para cezası ile karşılaşacaktır” dedi.