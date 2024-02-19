GÜR Sınıfı Denizaltılar milli ve modern sistemlerle donatılacak

Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde yer alan, Gür Sınıfı Denizaltıların Yarı Ömür Modernizasyon faaliyetlerinde, sistem tedarik ve platform entegrasyonu sorumluluğu STM tarafından üstlenildi. Gür Sınıfı Denizaltılarda kritik öneme sahip; seyir, makine ve muhabere sistemleri milli ve modern imkanlarla modernize edilerek denizaltıların ömrü uzatılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türkiye’nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından denizaltıların modernizasyon faaliyetlerinde kritik görevler almaya devam ediyor.

Gür Sınıfında seyir, makine ve muhabere sistemleri modernize edilecek

Denizaltı Filosu Komutanlığının Mavi Vatan’daki bel kemiği; Preveze ve Gür Sınıfı denizaltılarda önemli bir kilometre taşına imza atıldı. Türk Donanması’nın envanterinde yer alan, Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı ömür Modernizasyonu Projesi içeriğine Gür Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu faaliyetlerini de ekleyen Sözleşme Değişikliği STM-ASELSAN-ASFAT-HAVELSAN İş ortaklığı (İO) ile SSB arasında 17 Ocak tarihinde imzalandı.

Sözleşme ile ilk aşamada, İş Ortaklığı tarafından Gür Sınıfı Denizaltıların kritik bazı seyir, makine ve muhabere sistemlerinin modernize edilmesi hedefleniyor. STM’nin sistem tedarik ve platform entegrasyonu sorumluluğunu üstlendiği projenin 6 yılda tamamlanması planlanıyor.

Denizaltılara Milli Savaş Yönetim Sistemi Platform Entegrasyonu STM’ye emanet

Preveze-YÖM projesi ile çerçevesi çizilen tedarik ve entegrasyon işlemlerinin yanı sıra TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN) ile ADVENT MÜREN Savaş Yönetim Sistemlerinin PREVEZE ve GÜR Sınıfı Denizaltılara, platform entegrasyonu faaliyetleri de STM sorumluluğunda yürütülüyor. Türk Deniz Kuvvetlerinde 2004 yılından itibaren göreve başlayan 4 adet Gür Sınıfı Denizaltı bulunuyor.

Preveze Sınıfı Denizaltı yarı ömür modernizasyonu

SSB tarafından 2019 yılında başlatılan, Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu’nda, ilk denizaltı TCG PREVEZE’de bugüne kadar STM tarafından tedarik edilen ve platform entegrasyonu tamamlanan Atalet Seyir Sistemi, CTD Problar, Soğutulmuş Su Sistemi ve Statik İnverterlerin kabul faaliyetleri 2023 yılında tamamlandı ve proje kapsamında modernizasyon faaliyetleri başarıyla devam ediyor.

Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde bulunan TCG Preveze (S-353), TCG Sakarya (S-354), TCG 18 Mart (S-355) ve TCG Anafartalar (S-356) denizaltılarının modernizasyonunu kapsıyor. STM’nin pilot ortak görevini yürüttüğü projede; 9 adet sistemin tedarik faaliyetleri ve Proje kapsamında tedarik edilen sistemlerin tamamının platform entegrasyonu sorumluluğu STM tarafından yürütülüyor.

STM Denizaltı Projeleri

STM, Türk Donanması ile dost ve kardeş ülke donanmalarının su üstü ve denizaltı platformlarının, daha etkin görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel özgün ve esnek mühendislik çözümleri üretiyor.

Türk Donanmasının denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde önemli görevler üstlenen STM, ana yüklenicisi olduğu 2 adet AY Sınıfı Denizaltı’nın Modernizasyonunu 2015 yılında başarı ile tamamladı. Halen 4 adet Preveze Sınıfı Denizaltı’nın modernizasyonunda pilot ortak olarak sistem tedarik ve platform entegrasyonu faaliyetlerini sürdüren STM, Pakistan’ın sahip olduğu Fransız yapımı Agosta 90B Khalid Sınıfı denizaltıların modernizasyonunda da 2016 yılından beri ana yüklenici olarak görev yapıyor. Agosta 90B Modernizasyon projesinde ilk iki denizaltıyı teslim eden STM, üçüncü denizaltının modernizasyon çalışmalarını Pakistan’da sürdürüyor.

STM, havadan bağımsızlı tahrik sistemi (AIP) ile donatılan Yeni Tip Denizaltı (Reis Sınıfı) İnşa Projesi’nde de önemli görevler üstleniyor. Türk Donanması’nın son modern denizaltı platformu olan “Reis” Sınıfı denizaltılarda tasarım, mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerini başarıyla yürüten STM, dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının, (ana silahların) yer aldığı baş kısım “Section 50”yi yerlileştirerek, Proje kapsamında tüm teslimatları gerçekleştirdi.

Diğer taraftan STM mühendisleri tarafından ve milli imkânlarla dizayn edilen küçük boyutlu STM500 denizaltısının mukavim tekne test üretimi de Haziran 2022 itibariyle başladı. STM ayrıca, insansız otonom sualtı aracı geliştirmek için Ar-Ge faaliyetlerini devam ediyor.