GÜRAK ekibi Sakız'la yorgunluklarını unuttu

Deprem felaketinin ilk gününden beri canla başla mücadele eden Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GÜRAK), depremin yedinci gününde kurtardıkları Sakız ile tüm yorgunluklarını unuttu.

Deprem felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş’ta, enkaz altında kalan insanlarımızın canlı kurtarılması için gece gündüz aralıksız mücadele eden GÜRAK ekibi, kurtardıkları ve Sakız adını verdikleri kedinin sevimliliğiyle yorgunluklarını unuttu.

“Tüm yorgunluklarımızı Sakız’ın sevimli hareketleriyle unuttuk” diyen GÜRAK Başkanı Talha Şahin, “Yedi gündür tüm arama kurtarma ekipleriyle birlikte verdiğimiz insan üstü mücadeleyle canlı olarak kurtardığımız insanlarımızın mutluluğundan aldığımız güçle ayakta durduk. Sakız da sevimli hareketleriyle, bir an da olsa yorgunluklarımızı unutturdu. Günlerdir felaket bölgesinde topyekün mücadele eden herkes gibi bizler de uzun zaman etkisinden kurtulamayacağımız bir psikoloji içerisindeyiz. İnşallah böyle bir felaketi bir daha yaşamayız” dedi.