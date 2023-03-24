Gürak'tan anlamlı fidan dikimi

Deprem bölgesindeki fedakarca çalışmaları ile akıllara kazınan Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi GÜRAK, Orman Haftası sebebiyle anlamlı bir etkinliğe daha imzasını attı. Dört belediyenin arama kurtarma ekiplerini organize ederek, Karacabey Başköy’de fidan dikimi yaptı.

Orman haftasında dikilen fidanlar depremzedelere ithaf edildi

Gürsu Arama Kurtarma Ekibi GÜRAK Orman Haftası’nda çok anlamlı ve değerli bir farkındalık projesine daha imzasını attı. Deprem bölgesindeki hummalı çalışmalarından sonra Gürsu’ya dönen ekip; Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım belediyelerinden de arama kurtarma ekiplerini organize ederek fidan dikti. Orman Haftası’nda her bir canın ne kadar kıymetli olduğunu anlatan GÜRAK ekibi, diktikleri her fidanı depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ve canlarımıza ithaf etti. GÜRAK Başkanı Talha Şahin, “Bizim için bir canın kıymetini, onu yaşamda tutabilmenin anlamını tahmin edebilirsiniz. Deprem bölgesinde yaşadıklarımızdan sonra burada diktiğimiz fidanlarla tüm canlarımıza aslında kalpten bir anma da yapmış oluyoruz. Hepsinin geride kalan yakınlarına bir kez daha sabır diliyoruz.” dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü’nün desteğiyle, Karacabey Başköy’e dikilen 450 fidan sonrası GÜRAK ekibi hatıra fotoğrafı çektirdi.